Ali Bencheich, futbolista que participó en el Mundial de 1982: «Todo el público asturiano iba con Argelia» El exjugador pisó este martes el césped de El Molinón, 43 años después del partido pactado entre Alemania Federal y Austria disputado en Gijón y que eliminó a los africanos

Bencheich, el segundo por la izquierda, y varios integrantes de la expedición argelina sujetan las páginas de El COMERCIO del 26 de junio de 1982, tras el vergonzoso Alemania Federal 1-0 Austria.

Iván García Gijón Martes, 11 de noviembre 2025, 15:40 | Actualizado 15:45h. Comenta Compartir

«Todo el público asturiano iba con Argelia». Ali Bencheich formaba parte de la plantilla de la selección argelina que, en 1982, disputó su primera Copa del Mundo. El combinado del norte de África quedó encuadrado en el segundo grupo del torneo del que España fue sede por primera y, hasta 2030, única vez en su historia junto a Alemania Federal, Austria y Chile. «Guardamos un magnífico recuerdo de este campo, la gente se portó magníficamente con nosotros», rememoraba este martes el centrocampista argelino tras pisar el césped de El Molinón, 43 años después de aquel verano.

Liderados por un joven Rabah Madjer, para muchos el mejor argelino de siempre, los zorros del norte dieron la sorpresa en la primera fecha de su grupo derrotando en Gijón a la potente Alemania Federal de Rummenige o Lothar Matthäus, entre otros. Tras caer en la segunda fecha ante Austria, la última jornada de aquel grupo dejaba al cuadro germano y al africano igualados a puntos antes de la última fecha. El 25 de junio de 1982, El Molinón iba a ser escenario de uno de los capítulos más negros de la historia de los Mundiales. Al menos en el plano deportivo.

«Siempre habíamos visto a Alemania como una gran nación en todos los sentidos, pero después del partido que pactaron con Austria para nosotros perdió un poco de valor como país». Bencheich no olvida aquel 1-0 con el que los alemanes derrotaron a sus vecinos europeos en un encuentro que sonrojó al mundo del fútbol. «Timo a 40.000 espectadores» titulaba en su crónica deportiva del día siguiente EL COMERCIO, haciendo palpable el malestar gijonés por lo que, a todas luces, fue un partido acordado entre austriacos y alemanes para que los dos equipos se clasificasen, dejando fuera a Argelia. Aquella tarde de junio de 1982 la rabia de gijoneses y argelinos fue compartida. Los segundos, se iban para casa después de haber ganado dos de sus tres encuentros en su primera aparición mundialista. Mientras que el respetable que había abarrotado aquella fecha El Molinón, se sentía poco menos que estafado.

«Lo que no existe no puede comentarse porque no estuvimos presenciando un encuentro de balompié. Durante hora y media estuvimos aguantando pacientemente cómo unos internacionales extranjeros pisoteaban vergonzosamente nuestro hermoso césped», recogía visiblemente este diario. De forma sarcástica, EL COMERCIO incluyó también aquel Alemania Federal 1-0 Austria en su sección de sucesos: «Unas cuarenta mil personas, presuntamente estafadas en El Molinón por veintiséis súbditos alemanes y austriacos».

«Guardamos grandes recuerdos»

El concejal de Relaciones Institucionales en el Ayuntamiento de Gijón, Jorge González-Palacios, y su homónimo en el Sporting, Joaquín Alonso, recibieron y abrieron las puertas del templo rojiblanco a una expedición de exjugadores argelinos, en la que también figuraban miembros de la sociedad civil, periodistas y trabajadores de su consulado. De todos ellos solo Bencheich formaba parte de aquella generación que vivió en Asturias las dos caras del fútbol. «Guardamos grandes recuerdos de aquella experiencia en Asturias», reconocía Bencheich.

Lo sucedido en aquel grupo cambió los criterios de horarios que aplica la FIFA. Por entonces, la última jornada de los grupos no tenían horario unificado. Aquello permitió que tanto alemanes y austriacos saltasen al césped de El Molinón sabiendo que, tras el 3-2 con el que Argelia había derrotado a Chile, ambos podían clasificarse. Alemania debía ganar y Asutria no podía perder por tres goles de diferencia. Horst Hrubesch convirtió el 1-0 a los diez minutos de partido. De ahí en adelante, un bochornoso pacto de no agresión que acabó motivando los gritos de «Sporting, Sporting» entre los asistentes, molestos por el espectáculo perpetrado.

«Es una lástima... Si no fuese por aquel partido, Argelia habría pasado a la segunda fase de aquel torneo», sintetizaba Lacete Mouloud, del consulado del país africano. «Tenía 16 años y lo recuerdo perfectamente». El 'pacto de El Molinón' como varias generaciones recuerdan aquel partido sirvió también para hermanar a argelinos y asturianos, que aquella tarde de junio de 1982 compartieron rabia e indignación.

Reporta un error