SEGUNDA DIVISIÓN B Álvaro Cuello, una recuperación a base de goles Álvaro Cuello, antes del entrenamiento del Langreo en Ganzábal. / DAMIÁN ARIENZA Durante su convalecencia tuvo como referente a su hermano gemelo Carlos, que tuvo que dejar el fútbol por la misma lesión de rodilla El ovetense reapareció como titular el domingo después de superar una larga lesión y anotó dos dianas para el Langreo MARÍA SUÁREZ OVIEDO/LA FELGUERA. Viernes, 26 octubre 2018, 00:33

Habían pasado diez meses desde el último partido oficial de Álvaro Cuello, y los nervios, cuando se lleva esperando tanto tiempo para volver a ejercer de futbolista, no son pocos. Sin embargo, la vuelta del ovetense a Ganzábal tras recuperarse de la rotura del ligamento cruzado de su rodilla derecha no podía acabar mejor: dos goles de Cuello encarrilaron la victoria del Langreo ante el Durango (4-1).

«Tengo grabado el día en que me lesioné un 10 de diciembre, en el minuto 44 y además en un partido en el que no nos jugábamos nada, con la Selección asturiana. Sabía lo que era: sientes que se te va la rodilla y te vas al suelo. Son treinta segundos de dolor brutal, y luego se pasa, sales caminando normal», rememora el jugador.

Álvaro no imaginaba volver de esta manera porque, pese a soñar con este día, todos sus esfuerzos se han centrado durante estos meses en recuperarse y hacerlo como pocas veces te permite el fútbol: respetando los plazos.

El defensa ha tenido durante todo este tiempo de trabajo un referente que ha destacado por encima de todos, su gemelo Carlos, que se vio obligado a dejar el fútbol tras sufrir varias veces esa misma lesión de rodilla.

«El hecho de tener un hermano que pasó por ello te hace hablar muy claro desde el principio sobre qué es lo que te ha pasado y, sobre todo, lo que te queda por pasar», señala Cuello. Para el lateral, que ha sido consciente desde el principio de que al menos habría ocho meses de rehabilitación por delante, lo más duro es el principio de la recuperación, que es cuando más solo se siente el futbolista. «Cuando quitaron el vendaje no reconocía mi rodilla, tener a Carlos ahí me ayudó a estar tranquilo y a naturalizar las molestias. En los momentos más difíciles no estás en el vestuario, sales de una operación muy agresiva, más que la lesión, y tienes mucho dolor», ilustra el futbolista, que siguió el ascenso de su equipo a Segunda B al pie del verde.

Cada pequeño avance ha sido un gran éxito personal para un Álvaro Cuello que reconoce haber aprendido mucho más sobre su cuerpo y sobre la importancia de marcarse metas a corto plazo en las recuperaciones. «En cada entrenamiento te fijas mucho más en la prevención, en calentar bien, en conocer tu estado muscular y articular. Una lesión así te hace ser más consciente y trabajar mejor», contextualiza el futbolista, que siempre tuvo interés en la readaptación de los deportistas.

Carlos -junto al resto de la familia- ha sido el 'Pepito Grillo' de este defensa al que de vez en cuando se le cruza el gen de delantero de su hermano, el goleador. Entre todos, con el lateral a la cabeza, han vivido una recuperación que ya se firma con goles y que, sobre todo, apuesta por el sentido común que siempre roban las urgencias.

«Tenía claro que no iba a jugar pensando en la rodilla, quería jugar al fútbol y si volvía era para pensar solo en el balón», concluye un determinante Álvaro. Así fue, que lo empujó dos veces al fondo de las mallas en sus primeros minutos de fútbol tras casi un año de paciencia y superación.