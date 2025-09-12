Arabia Saudí, el nuevo destino del entrenador avilesino Pablo Villar

El entrenador avilesino Pablo Villar ha iniciado una nueva experiencia en su ya amplia trayectoria deportiva en los banquillos en Arabia Saudí. El joven ... preparador de 39 años dirige desde agosto al Al-Najmah SC U21, que compite en la Saudi Elite League U-21, que tiene como objetivo preparar a las nuevas generaciones del país para reforzar a la selección nacional de cara al Mundial que se organizará en Arabia Saudí en 2034.

Este es el séptimo país en el que dirige el técnico avilesino. Además de en Asturias, donde estuvo al frente del Ribadedeva, Tineo, Urraca y Luarca, estuvo en el Karpaty Lviv (Ucrania) y Qingdao Jonoon (China) como asistente), y como entrenador en el FK Pohronie (Eslovaquia), FK Riteriai (Lituania), Vizela (Portugal) y Meizhou Hakka (China), la mayoría de ellos en su máxima categoría. Además, junto a Fabri González estuvo en clubes como Huesca o Lorca.

Villar llevaba sin equipo desde mayo de 2024 y ve en el Al-Najmah SC U21 una oportunidad de introducirse en un mercado al alza actualmente.