La Asociación de Veteranos homenajeará a Manolo Mesa en su reunión anual El acto con 'Siete Pulmones' se celebrará el próximo 1 de diciembre, antes del partido frente al Tenerife J. B. GIJÓN. Martes, 13 noviembre 2018, 00:39

Manolo Mesa (San Roque, Cádiz, 1952), el incansable centrocampista del Sporting que cubrió kilómetros de césped en El Molinón en los años dorados, durante doce temporadas, una de ellas en Segunda y el resto en Primera División, será distinguido el próximo sábado 1 de diciembre por la Asociación de Futbolistas Veteranos del Sporting. En esa misma jornada, el equipo gijonés se medirá con el Tenerife en El Molinón.

El acto de homenaje se trasladará al Restaurante Bellavista, a partir de las 14 horas, justo después de completar el orden del día: la aprobación del presupuesto para 2019, el informe del estado de las cuentas y actividades de la asociación y, para concluir, los tradicionales ruegos y preguntas. Previamente, a las doce del mediodía se celebrará una misa en la Iglesia Parroquial Juan XXIII de Viesques en memoria de los socios fallecidos.

El pasado mes de mayo, 'Siete Pulmones' regresó a El Molinón casi 31 años después de su marcha, en 1987, para presenciar en directo el partido que el Sporting disputó contra el Barcelona B. «Después de mi familia, mi gente y mi pueblo, San Roque, el Sporting lo ha sido todo. Profesionalmente me lo ha dado todo. Me hizo llegar a la selección, clasificamos al equipo para la UEFA varias veces, llegamos a la final de la Copa en dos ocasiones y acabamos segundos en una Liga. No puedo pedir más. Ojalá hubiéramos conseguido un título. Méritos hicimos», recordó en una entrevista reciente con EL COMERCIO.

Una leyenda rojiblanca

Manolo Mesa, que llegó al Sporting en 1975 procedente de la Balompédica Linense en un fichaje de Enrique Casas, disputó casi quinientos partidos con la elástica rojiblanca, participando en la UEFA, en las dos finales de Copa del Rey y llegó a ser internacional con la selección española.