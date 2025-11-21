Asturias se vuelca con los galardones de 'El Brujo' Homenaje. Representantes de la sociedad civil asturiana se dan cita para reconocer a los máximos artilleros de la pasada campaña con Quini en el recuerdo

La sociedad civil asturiana se volcó ayer para arropar a los máximos artilleros del fútbol asturiano de la pasada campaña, reconocidos en los premios que llevan el nombre de quien representó el gol mejor que nadie en la historia de Asturias: Enrique Castro 'Quini'. El recuerdo de 'El Brujo' envolvió una gala organizada por la Federación de Peñas Sportinguistas junto con EL COMERCIO y desarrollada en el hotel Artiem que contó con más de 200 invitados. Una fiesta del fútbol que regresaba después de cinco años de ausencia y con la presencia del máximo goleador de la historia de la Selección Española, David Villa, encargado de entregar los premios.

El Ayuntamiento de Gijón estuvo muy presente. Una amplia delegación de la Corporación municipal acudió a la cita, encabezada por el concejal de Urbanismo, Jesús Martínez Salvador. Junto a él, varios representantes de Foro como Diego Losada y Jorge González-Palacios. La otra parte del Gobierno local, el PP, también contó con una nutrida presencia. Al concejal Abel Junquera se sumaron Cristina Villanueva y los diputados regionales Andrés Ruiz y Pedro de Rueda. Por el PSOE acudió Jacobo López. El alcalde de Villaviciosa, Alejandro Vega, actuó como anfitrión y tuvo un papel protagonista en la gala.

El ámbito deportivo estuvo muy bien representado en la gala. El presidente ejecutivo del Sporting, David Guerra, acudió junto a Joaquín Alonso y otros miembros del club como Borja Jiménez y Pepe Acebal. También estuvo el Real Oviedo, con su presidente, Martín Peláez, a la cabeza. Junto a él, el director general de la entidad, Agustín Lleida. El vicepresidente de la Federación Asturiana de Fútbol, Pablo Menéndez, fue uno de los protagonistas de una gala en la que también estuvo el vicesecretario general de la entidad, Daniel Pinín. Tampoco se quiso perder esta gala el club gijonés más laureado en el ámbito internacional, el Telecable, con su director general, Fernando Sierra, como cabeza visible.

El ámbito empresarial contó también con presencia en la entrega de premios. Alberto Porrúa y Miguel González, de la firma automovilística Nissan, fueron protagonistas, al ser distinguida la empresa con un premio institucional por su larga colaboración como patrocinador del Sporting. El teniente coronel de la Comandancia de la Guardia Civil en Asturias, Rubén Flores, fue el máximo representante de la institución mientras que el comisario Jesús Marcos, jefe de la brigada local de seguridad ciudadana en Gijón, lo fue de la Policía Nacional. Protección Civil también contó con presencia en el acto con los gemelos Teo y Gerardo Morís.

A todos ellos se unieron integrantes de la Asociación de Veteranos del Sporting. Algunos de los presentes fueron Manolo Jiménez y José Antonio Redondo. La nómina de nombres ilustres que vistieron la camiseta del Sporting la engrosaron también Eloy Olaya, David Cano, Juan Díaz y Raúl Lozano. También acudieron miembros de numerosas peñas del Sporting y familiares de los futbolistas galardonados. Por parte de Unipes tomó parte del acto su presidente, Gustavo Alonso.

Los cuatro hijos de Quini, Lorena, Enrique, Óscar y Jorge, tampoco faltaron a una cita llena de ilusión y en la que el recuerdo de 'El Brujo' estuvo en todo momento muy presente.