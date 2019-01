El VAR asume las críticas Velasco Carballo y Clos Gómez, durante su comparencia ayer. / EFE Velasco Carballo, presidente del Comité Técnico de Árbitros, reconoce aspectos a mejorar como «la unificación de criterios JOSÉ MANUEL ANDRÉS MADRID. Miércoles, 16 enero 2019, 00:40

El estamento arbitral asume la crítica. Carlos Velasco Carballo, presidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA), y Carlos Clos Gómez, director del proyecto VAR, hicieron ayer balance de la implantación del sistema de videoarbitraje en la Liga una vez concluida la primera vuelta y con un ambiente muy diferente al de su última comparecencia, hace casi dos meses, debido a las protestas de las últimas semanas. Los árbitros se muestran autocríticos y reconocen que la polémica seguirá siendo inevitable ante un VAR «que no es perfecto» y que no ha llegado «para corregir los errores del fútbol», sino para intervenir y ayudar ante situaciones «manifiestas y flagrantes».

Así, Velasco Carballo, que consideró el VAR como el «cambio más importante de la historia del fútbol», valoró especialmente «la transparencia y la profesionalización» dentro del colectivo y señaló como «aspectos a mejorar la gestión de los últimos minutos de partido, la prevención, la evaluación de acciones de juego brusco grave y especialmente la unificación de criterios, tanto en el terreno de juego como en la sala de videoarbitraje (VOR), en busca del error cero».

En cualquier caso y más allá del temporal, los árbitros se mostraron «satisfechos con el nivel de acierto exhibido, con la adaptación al VAR y por una fluidez del juego que no se ha perdido y que es fruto de muchas horas de trabajo». Reconocieron no obstante que el sistema de videoarbitraje «no es perfecto y también comete errores», ya que se encuentra sujeto al criterio personal de los colegiados en el campo y en el VOR, que lógicamente «no son infalibles». En este sentido, el propio Velasco Carballo explicó gráficamente que las discusiones que los árbitros mantienen a través de un grupo de WhatsApp en común raras veces concluyen con una opinión unánime sobre una determinada acción de juego.

Además, recordaron de nuevo ciertas aclaraciones sobre el protocolo de aplicación, ya que nunca es el árbitro de campo el que pide el VAR y desde el VOR siempre se visualizan las jugadas con independencia de que finalmente se decida intervenir, algo en lo que «no debe influir la descripción de la jugada que el colegiado haga sobre el césped, sino las imágenes».

Según los datos del CTA, el videoarbitraje intervino en las primeras 19 jornadas ligueras en un total de 59 acciones de juego, con 30 revisiones de goles, 20 sobre penaltis, seis en el caso de tarjetas rojas y tres por confusiones de identidad. Todo ello con un tiempo medio de 69 segundos por cada acción revisada, 115 cuando el árbitro de campo acude a consultar el monitor.

La polémica de Vinicius

La comparecencia de los árbitros estaba prevista para febrero, pero finalmente se adelantó al ecuador de la competición debido al aumento de las críticas al videoarbitraje de las últimas semanas. Una decisión que desde el CTA aseguraron haber tomado con «total naturalidad y en consonancia con otros muchos balances sobre la primera vuelta de la Liga».

Aunque sólo han pasado varias jornadas desde la última aparición pública de Velasco Carballo y Clos Gómez, la confianza hacia el VAR se ha visto seriamente tocada después de varios errores que han enturbiado su imagen entre mandatarios, técnicos, jugadores y aficionados. Para combatir esta sensación y recordar que desde el VOR se analizan todas las jugadas, los colegiados mostraron los vídeos y audios de acciones como el posible penalti no pitado al madridista Vinicius ante la Real Sociedad, en el que desde la sala de videoarbitraje consideran que no hay nada punible -«Nada, nada. Tiramos adelante, todo OK José Luis», dice desde el VOR Melero López a Munuera Montero, árbitro de campo en aquel partido-.