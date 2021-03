El Atlético ejerce de líder en Villarreal Los rojiblancos vencieron a pesar de terminar pidiendo la hora tras un tanto de Joao Félix, que no lo celebró y mandó callar al banquillo Joa Félix, que tuvo un roce con Simeone, firmó el segundo gol. / EP AMADOR GÓMEZ VILLARREAL. Lunes, 1 marzo 2021, 03:43

Llegaba en un mal momento y muy exigido el Atlético al campo del Villarreal, donde no ganaba desde hace casi seis años, pero el equipo rojiblanco, al que volvió a sonreírle la suerte, ejerció de líder en La Cerámica (0-2) para dar un golpe de autoridad en la Liga y sacudirse la presión del Barça y el Real Madrid. Pese a salvarse de milagro de más de un gol, mantuvo por fin su portería a cero y sentenció a falta de veinte minutos gracias a un gol de Joao Félix, quien volvió a ser suplente y, harto de las broncas de Simeone, no solo no celebró el tanto, sino que explotó mirando al banquillo mandando callar y lanzando un exabrupto.

No fue capaz del Atlético de tener el control del partido tras el 0-2 y, encerrado en su área, padeció un auténtico bombardeo del Villarreal en la recta final, en la que se apuntó un disparo al poste de Baena en el minuto 82 y otro remate del sustituto de Trigueros que obligó solo dos minutos después a un paradón de Oblak. También sufrió mucho el Atlético durante el primer cuarto de hora ante el desborde y la velocidad de Samu Chuzwueze, que entró en el once del Villarreal en sustitución de Alcácer, baja de última hora por una lesión muscular. Entonces, Simeone cambió a la defensa de cuatro y a partir de ese momento el partido dio un giro a favor de los rojiblancos. Pese a que Koke y Saúl no estén en un buen momento, el Atlético fue capaz de equilibrar un choque complicado desde el inicio. Se escudó en el oficio para mantener su ventaja en el primer tiempo y, tras el descanso, presionó muchísimo mejor y fue relanzado por el gol de Joao Félix y la polémica actitud del delantero portugués. Y, aprendiendo después a sufrir, hasta Luis Suárez se libró de una tarjeta que le hubiese dejado fuera del derbi.