Octavos de final El Atlético lame sus heridas por el KO copero Diego Pablo Simeone, entrenador del Atlético de Madrid. / EFE La plantilla, en pleno debate sobre el estilo, considera que caer con el Girona puede ser un alivio físico tras 31 lesiones musculares RODRIGO ERRASTI MENDIGUREN Madrid Jueves, 17 enero 2019, 20:06

«A veces se juega bien y no se pasa. Yo prefiero jugar mal y pasar siempre». La reflexión de Diego Pablo Simeone minutos después de la eliminación de su equipo en octavos de Copa, por primera vez desde que dirige al Atlético en los últimos siete años, retumbaba en la cabeza de los aficionados rojiblancos en la noche del miércoles al jueves. El técnico no ocultó que, aunque la actuación colectiva de los suyos fue buena, no tuvo el premio que deseaba. El debate regresa: el estilo no está asociado a los buenos resultados. «Fue un partido bonito, clásico de Copa. Tuvimos la intención de ganarlo en todo momento. Hay situaciones que uno quisiera resolver mejor, pero hoy no quiso. Aprender de los errores cometidos. La contundencia fue el aliado del Girona», reconoció antes de analizar el tanto final, algo impropio de un equipo del Cholo. «El equipo se puso en ventaja y luego no sé si pasaron dos minutos después del gol nuestro. Fue una pérdida de pelota y llegaron bien a la zona de tiro, que le pasa por debajo a Arias... ».

La plantilla estaba algo tocada porque no esperaba el KO. «Siempre que te eliminan es duro, sobre todo habiendo jugando bien y en tu casa. Logramos remontar, que es muy difícil y casi al final te hacen el gol. El Girona ha tirado tres veces y ha marcado tres goles, otros días nos chutan más y no marcan tanto. Nos ilusionaba mucho la Copa. Esto nos tiene que servir para cuidar esos detalles que hoy a lo mejor no hemos cuidado», lamentaba Koke aunque niega que verse fuera de la Copa vaya a generar dudas en el plan de Simeone. «Para nada. Siempre salimos a ganar y esto nos dará más motivación y nos hará estar más concentrados. Tendremos que estarlo un poco más para no caer. Nos hemos volcado mucho al ataque. Cuando estás bien intentas atacar más y descuidas un poco atrás».

El equipo, más allá de los fallos ante la meta rival, sabe que no puede tener esas desconexiones defensivas que vienen mostrando en algunos encuentros. «Teníamos que estar concentrados los 90 minutos y no pudo ser.

A pesar de la eliminación hay que quedarnos con las cosas positivas, que fueron muchas, pero hay que corregir las otras para lo que viene, que es muy importante. Este golpe nos tiene que servir para estar atentos y hacernos fuertes», reconoció Correa.

El propio Simeone ironizó con la acción del 3-3 - «me faltó leer bien la última parte que no la vi»- y dejó caer que su rival optó por un plan ganador, aunque no fuera tan preciosista. «El Girona hizo un buen partido, compitió bien en la ida, entendió que había que defender para no encajar goles. Jugó su partido inteligentemente. Felicitar al Girona y nosotros a mejorar y pensar en los errores cometidos», apuntó negando que la eliminación vaya a tener un efecto positivo a la hora de tener menos castigada a una plantilla que lleva ya 31 lesiones esta campaña. «Quedar fuera nunca es positivo. Intentaremos recuperar para Huesca».

Allí no podrá contar con los dos últimos lesionados: Saúl, de los pocos que aún no se había caído tocado y que se fue del campo con una lesión miofascial de alto grado en el muslo, y Vitolo, que ni siquiera se vistió. «Saúl fue por un golpe cuando se chocó con el lateral. Víctor estaba bien, pero tenía unas molestias. A esperarlo porque le necesitamos, el otro día lo hizo bien, es un jugador que el entrenador quiere y cuando esté en condiciones volveremos a contar con su fútbol», dijo sobre el canario que tiene complicadísimo estar en Huesca y apunta al Getafe. El equipo regresó este jueves a los entrenamientos con prácticamente toda la plantilla trabajando en el gimnasio en un nublado y frío día en la ciudad deportiva rojiblanca en Majadahonda. El viernes el equipo entrenará en el Wanda Metropolitano a las 12:00 horas y a la conclusión del entrenamiento Diego Pablo Simeone atenderá a los medios de comunicación.