El Avilés y el Llanes pelearán por una plaza en la Segunda RFEF

El Avilés Industrial y el Llanes disputarán el próximo domingo, en el Suárez Puerta, un partido del que saldrá el tercer equipo de la Tercera División asturiana que ascenderá a la remodelada Segunda División B, denominada a partir del próximo curso, Segunda RFEF. Ambos equipos consiguieron este domingo doblegar al San Martín y a L'Entregu, respectivamente, después de dos emocionantes encuentros resueltos en la prórroga. La mejor prueba de la igualdad que hubo entre los cuatro equipos que peleaban por acompañar al Ceares y al Llanera.

No lo tuvo fácil el Avilés ante el San Martín. Solo un gol de Natalio en el tiempo extra permite a los de Luis Rueda meterse en la particular final por el ascenso. El delantero, capitán de los blanquiazules, no podrá estar en el partido decisivo dentro de siete días ante el Llanes.

Los llaniscos, por su parte, son la auténtica revelación de esta fase. Después de quedar sextos en la fase de ascenso, a la que accedieron 'in extremis' han dado pasos y ahora están muy cerca de conseguir un sueño que parecía una utopía hace unas semanas. Después de que L'Entregu se adelantara en el marcador, el equipo dirigido por Luis Arturo fue capaz de empatar cuando el partido languidecía. Un empate que le abrió las puertas del triunfo de par en par en la prórroga donde anotaron otros dos goles más.

A cara o cruz por una plaza en la Segunda RFEF el próximo domingo en el Suárez Puerta de Avilés. Un duelo que se disputa a partido único en la cancha avilesina al haber quedado por delante el cuadro blanquiazul en la fase de ascenso.