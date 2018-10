El Avilés Stadium tira de eficacia Los jugadores se saludan deportivamente tras el intenso partido disputado en el Muro de Zaro. / PATRICIA BREGÓN Los tantos de Tranche y Ureta desequilibraron un partido igualado en el que el muro stadiumnista fue demasiado alto para el equipo azulgrana Un sólido y acertado conjunto blanquiazul se lleva el derbi local ante el Navarro SANTY MENOR AVILÉS. Lunes, 8 octubre 2018, 01:05

El Avilés Stadium escribió una página más de su corta historia al imponerse con solidez y eficacia al Navarro (2-0) en un Muro de Zaro vestido de gala para la ocasión. Los goles de Omar Tranche en la primera mitad, y de Ureta en el tramo final, desequilibraron un choque muy igualado que finalizó con triunfo blanquiazul en un derbi local que se disputaba por vez primera.

2 AVILÉS STADIUM 0 NAVARRO Avilés Stadium: Juanes; Uría, David, Víctor (Litos, 69), Adrián; Marcos, Samu; Orselli, Miguel Boj (Guille Vigil, 65), Jorge (Murias, 89); y Omar Tranche (Ureta, 81). Navarro: Carlos; Álex (Jorge Castro, 73), Sevares, Edrosa (Luis, 80), Santi; Albertín, Rubén Alonso (Adri, 46); Guille, Manu Rionda, Roscales; y Pablo Nuño. Goles: 1-0: min, 16, Omar Tranche. 2-0: min. 89, Ureta. Árbitro: Nomparte González (Nalón). Expulsó al delegado del Navarro, Bruno Peláez. Amonestó a Juanes, Jorge, David, Uría y Adrián; y a Santi. Incidencias: unos 600 espectadores en el estadio Juan Muro de Zaro. Temperatura agradable, lluvia intermitente en la segunda mitad y césped en buenas condiciones.

El Navarro pudo marcar en la primera jugada de partido. Víctor y Juanes se hicieron un lío a la hora de neutralizar un balón largo, el meta blanquiazul tocó el balón con la mano fuera del área y el colegiado le mostró la tarjeta amarilla y señaló una falta pegada a la línea. Roscales, un especialista, perdonó a su exequipo enviando el balón a la barrera cuando desde la grada los aficionados locales contenían la respiración.

Con el paso de los minutos el respeto se erigió como protagonista, y a ambos equipos les costaba hilvanar jugadas de peligro. Sin embargo, al Stadium no le hace falta mucho esta temporada para marcar. Corría el cuarto de hora de juego cuando Uría inició una cabalgada por la banda derecha, centró al punto de penalti y Omar Tranche se aprovechó de un balón rebotado entre Jorge y Edrosa para, con su pierna buena, la zurda, definir con calidad ante un Carlos que no pudo hacer nada. Sería la única ocasión clara de la primera mitad, pues aunque el Navarro fue recuperando sensaciones y se hizo con el dominio del balón, no logró inquietar más a Juanes.

El Stadium pudo hacer el segundo nada más iniciarse la segunda mitad, aunque esta vez Tranche no logró superar a Carlos. Lucho Valera dio entrada a Guille Vigil para tener más posesión y el Navarro, viendo que los minutos pasaban y las ocasiones no llegaban, se tiró arriba quitando un central para cerrar con tres atrás. Pero ni así. Sólo Roscales, con sus siempre peligros golpeos a balón parado y desde fuera del área, hacían trabajar a Juanes.

La defensa del Stadium plantó un muro en su campo y el Navarro, que ayer no estuvo especialmente brillante con el balón, fue incapaz de superarlo. A quince minutos del final Héctor apostó por su estrategia más ofensiva y el lógico y necesario cambio táctico fue aprovechado por el Stadium para, en una contra, sentenciar el partido por medio de Ureta, que debutó con un precioso gol de vaselina con la camiseta blanquiazul. Al final, tres puntos para el Avilés Stadium, histórica victoria en el derbi y liderato en solitario de Regional Preferente con 19 puntos.