Bertín: «Mi ilusión es hacerme un hueco en el primer equipo, pero ahora solo estoy centrado en el Sporting B» Arnaldo García «Desde pequeño ya jugué de punta, mediapunta y extremo, me encuentro bien en todas las posiciones», indica el avilesino, referencia ofensiva del filial en el inicio liguero IVÁN ÁLVAREZ Miércoles, 4 septiembre 2019, 15:43

Sin Bogdan, concentrado con la Selección Ucraniana Sub 21 para disputar el duelo del viernes contra Finlandia, el Sporting B ya prepara el encuentro del domingo en Pasarón (18 horas) contra el Pontevedra. Bertín, que estrenó su cuenta goleadora con un doblete enel triunfo sobre el Sanse, ratifica las buenas sensaciones tras esa victoria, pero insta a mantener la guardia alta para afrontar el choque en el feudo de uno de los equipos que, a su juicio, va «a estar arriba».

«Estamos muy contentos, pero no son más que tres puntos y no tenemos que hacernos ilusiones, hay que seguir trabajando», ha señalado este mediodía el extremo avilesino. Punta de lanza en los esquemas de Samuel Baños en el inicio liguero, ha vuelto a desenvolverse en una demarcación que no le es ajena, puesto que ya la había ocupado durante su escalada en las categorías inferiores rojiblancas.

«Desde pequeño ya jugué en varias posiciones de punta, mediapunta y extremo. Me encuentro bien en todas», ha explicado el canterano, miembro de la prolífica generación del 98 sportinguista, que anhela seguir la estela de Nacho Méndez o Pedro Díaz para reencontrarse con José Alberto López. Con El Molinón en el horizonte, pero sin desenfocar la mira del campo número 1 de Mareo: «Me conoce bien y estoy a su disposición. Entreno cada día para crecer, está claro que mi ilusión es hacerme algún día un hueco en el primer equipo, pero estoy centrado en el Sporting B».

En el filial vive sus primeros meses a las órdenes de Samuel Baños, aquien define como «un entrenador muy cercano». «Nos ayuda mucho y tiene las ideas claras. Vamos a crecer mucho todos con él», ha indicado Bertín, muy satisfecho con el estreno oficial como anfitrión esta temporada. «Creo que lo resolvimos con gran solvencia. Nos salió todo. Estuvimos muy bien, serios atrás y arriba metimos todo lo quetuvimos», ha explicado el avilesino, que esta mañana completó su segundo entrenamiento con el último refuerzo del filial sportinguista,Santiago Bellini. Con su corpulencia, el ariete uruguayo otorga al conjunto rojiblanco una nueva variante en el frente de ataque. «Es un jugador que no teníamos por sus características y esperemos que venga para ayudar y aportar al equipo», ha afirmado el avilesino sobre el joven cedido por Montevideo Wanderers.