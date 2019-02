Inglaterra La mano excéntrica de Bielsa lleva al Leeds camino de la élite Marcelo Bielsa, entrenador del Leeds. / Paul Childs (Reuters) El histórico club inglés lidera la Premiership y es firme candidato al ascenso a la Premier tras 15 años en el purgatorio COLPISA / AFP LONDRES Viernes, 1 febrero 2019, 12:05

Después de décadas alejado de los focos en el fútbol inglés, el Leeds United persigue un ansiado retorno a la élite de la mano del genio excéntrico del técnico argentino Marcelo Bielsa.

El conjunto de 'El Loco' cuenta con tres puntos de ventaja al frente de la Championship, la segunda división inglesa, antes de enfrentarse el sábado con su inmediato perseguidor, el Norwich City. A falta de 17 jornadas por disputarse, el Leeds es firme candidato al ascenso a la 'tierra prometida' de la Premier tras 15 años en el purgatorio de las divisiones inferiores. El club de Yorkshire busca celebrar en lo más alto el centenario de su fundación, en octubre de 1919.

Pero este nuevo 'renacimiento' del Leeds tiene un claro protagonista en la figura de Bielsa, técnico de 63 años conocido por su particular visión del fútbol, alejado de tópicos y clichés habituales.

La expectación era grande cuando el pasado mes de junio el Leeds convirtió a Bielsa en el entrenador mejor pagado de su historia. El rosarino es el undécimo técnico del Leeds en las últimas seis temporadas, lo que da muestra de la situación por la que atravesaba el club del centro de Inglaterra. El impetuoso carácter de Bielsa no frenó al propietario del club inglés, Andrea Radrizzani, y el tiempo le está dando la razón.

Meticuloso

El considerado por Pep Guardiola como el «mejor entrenador del mundo» preconiza un juego de ataque vistoso y ha moldeado al Leeds según los cánones de su idea de fútbol. Su especial estilo de seguir los partidos o de hablar en las ruedas de prensa no excluye su exigencia hacia sus jugadores, a los que sometió a maratonianas sesiones de entrenamiento en pretemporada, y a los que obliga a que limpien su propio vestuario. «No soy demagogo. Cuando yo hablo no trato de agradar a la gente. Trato de no engañar y de decir la verdad», explica Bielsa sobre el secreto de su éxito.

Bielsa cuenta con una cocina y una cama para él en las instalaciones de entrenamiento para preparar partidos y estudiar rivales hasta altas horas de madrugada. «Es muy estricto. Es como estar haciendo el servicio militar», afirma el volante del Leeds Mateusz Klich.

Pero Bielsa ha cambiado la dinámica y la mentalidad de un club etiquetado como el 'Maldito United'. Campeón de Inglaterra en 1969 y en 1974 a las órdenes de Don Revie, y en 1992, el Leeds es un histórico del fútbol inglés.

Pero desde su descenso de la Premier hace 15 años, el Leeds no ha vuelto a la élite e incluso estuvo a punto de desaparecer por problemas económicos. Tras disputar la Liga de Campeones a comienzos del milenio, la caída en picado le llevó a descender a tercera división en 2007.

Devoción de los aficionados

En ese contexto no resulta extraña la devoción que los aficionados del club profesan al 'maestro' Bielsa, ni el hecho de que la tienda oficial del club venda réplicas del cubo azul sobre el cual Bielsa suele sentarse a presenciar los partidos en el área técnica.

«Bielsa no es como ningún otro entrenador que haya habido antes. Él tiene una mentalidad futbolística, vive y respira conocimiento futbolístico», explica a la AFP Julie Trimble, aficionada desde 1971. «Nadie esperaba que Bielsa fuese tan bueno como se informó en la prensa. El Leeds tuvo buenos entrenadores en el pasado, no creo que hayamos tenido un entrenador como él antes. La gente dice que es como Don Revie, yo no lo creo, él es único», añade.

Incluso el reciente escándalo de espionaje, en el que Bielsa admitió espiar los entrenamientos de los rivales, fortaleció el vínculo con la afición. «Estamos muy felices en este momento. Pasamos demasiados años malos. Creo que es hora de que el Leeds tenga algo de alegría por fin», afirma Trimble. De la mano de Bielsa, soñar con el ascenso ya no es una 'locura' para el Leeds.