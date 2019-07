Borja Jiménez no seguirá en el Mirandés

Cuando parecía que todos los banquillos de Segunda tenían inquilino para la próxima temporada, ayer quedó uno libre al anunciarse que Borja Jimédez no seguirá en el del Mirandés, pese a haber logrado el ascenso a la categoría de plata. El que iba a ser técnico más joven de la categoría, con 34 años, no seguirá según anunció el conjunto de Miranda ayer. El técnico podría tener un acuerdo previo al ascenso con el conjunto Asteras Tripolis de la Primera División griega y por ello abandona el club. Uno de los conjuntos debutantes en la categoría esta temporada tendrá que buscar ahora un nuevo entrenador para la próxima temporada. En las últimas horas algunas informaciones vinculan a Aitor Larrazabal al banquillo de Anduva, después de que anunciara que no sigue en el Barakaldo.