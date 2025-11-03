Los brotes verdes del Sporting Atlético siguen creciendo

El Sporting Atlético volvió a dejar una gran imagen y confirmó las buenas sensaciones del pasado fin de semana. El filial rojiblanco logró su primer ... triunfo a domicilio del curso (1-4), y lo hizo además ante un rival directo como L'Entregu, en un partido muy serio de los de Samu Baños.

El duelo comenzó con dominio alterno, aunque las primeras ocasiones fueron para el conjunto local. En el minuto 20, Mateo Casas estuvo a punto de inaugurar el marcador con una volea tras una jugada embarullada, pero Mario Ordóñez se estiró para evitar el tanto. Poco después, Borja Vicente probó fortuna desde fuera del área, aunque su disparo se marchó desviado. Con el paso de los minutos, el Sporting Atlético fue asentándose y encontrando fluidez en su juego. Ferreres y Oyón comenzaron a generar peligro, avisando antes del descanso.

La nota negativa llegó en el minuto 43, cuando Cristian García tuvo que abandonar el campo en camilla tras lesionarse en el tobillo en un lance con Mbemba. Aún con diez hombres L'Entregu, el filial aprovechó su superioridad numérica y, justo antes del descanso, Ferreres sirvió un gran centro que Oyón cabeceó a la red para poner el 0-1.

Tras la reanudación, L'Entregu salió con una marcha más. Berto Arias, que entró por el lesionado Cristian, fue el más activo, rozando el gol en el 52 y firmando el empate dos minutos después con un potente cabezazo, imponiéndose a Mbemba en el salto. Sin embargo, el Sporting Atlético reaccionó con madurez. Antes de la hora de partido, una jugada ensayada en un córner permitió a Aarón disparar desde la frontal, y tras un rebote, Marcos cazó el balón para devolver la ventaja poniendo el 1-2.

Lejos de conformarse, el filial aumentó la diferencia cinco minutos después, cuando Aarón Quintana aprovechó un rechace del portero Ardura tras un disparo de Ferreres. El Sporting Atlético siguió en busca de aumentar su renta, y en una buena acción por banda derecha Oyón culminó con un potente disparo a la escuadra para sellar el definitivo 1-4. Aún pudo ser más abultado el resultado, desperdiciando Samu Montes un mano a mano ante la salida del guardameta Gonzalo Ardura.

Con esta victoria, el Sporting Atlético confirma su progresión y da el salto a los puestos de playoff. El próximo domingo recibirá al Tuilla en Mareo, un equipo necesitado de triunfos para salir de la zona baja, mientras que los entreguinos visitarán al Llanes, una de las revelaciones del campeonato.