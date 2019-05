«No se busca relevo a Luis Enrique» Molina confirma que el gijonés será baja ante Islas Feroe y Suecia sin retirarle su apoyo RODRIGO ERRASTI MADRID. Sábado, 18 mayo 2019, 01:50

José Francisco Molina, director deportivo, confirmó que Luis Enrique no dirigirá a España contra Islas Feroe y Suecia como ya sucediera en Malta. Pese a que el asturiano no estará en el banquillo en este doble enfrentamiento Molina segura que el compromiso con él es total y que no se le está buscando un sustituto, mostrando su malestar porque se haya rumoreado que otro asturiano, Abelardo, podría ser su sustituto. «El seleccionador no estará durante la concentración ni en los dos próximos partidos. El compromiso de la Federación con el seleccionador es total, sigue vigente y seguirá vigente, esperamos contar con el seleccionador mucho tiempo. Tiene nuestro apoyo y no nos marcamos ningún plazo en esta situación que atraviesa Luis Enrique», dijo antes de que Robert Moreno, la mano derecha del gijonés, hiciera una valoración de la lista aunque dejó claro que como cuerpo técnico «en ningún momento nos hemos planteado dar un paso a un lado».

Después, volvió a insistir en la misma idea: el apoyo a Luis Enrique es total. «Nuestro compromiso es seguir juntos. Está situación no tiene una fecha límite. No nos marcamos ningún plazo. No nos plateamos ningún cambio de seleccionador», negando que en la reunión que tuvieron a finales de abril en Barcelona se hubiese hablado de la opción de cambiar de técnico en septiembre. «Deciros que el compromiso de la Federación con Luis Enrique es total. Ese compromiso es mutuo y sigue y seguirá vigente. Por nuestra parte no hay ninguna duda al respecto. Esperamos contar con él durante mucho tiempo. Es un momento difícil, y tiene nuestra ayuda y confianza. Será su staff el que llevará el día a día de la Selección, ellos están en contacto permanente con él».

Porteros De Gea (Manchester United), Kepa (Chelsea), Pau López (Betis). Defensas Dani Carvajal y Sergio Ramos (Real Madrid), Jesús Navas (Sevilla), Llorente (Real Sociedad), Hermoso (Espanyol), Íñigo Martínez (Athletic), Jordi Alba (Barcelona) y Gayá (Valencia). Centrocampistas Busquets y Sergi Roberto (Barcelona), Rodri (Atlético), Parejo (Valencia), Isco (Real Madrid) Fabián (Betis) y Cazorla (Villarreal). Delanteros Rodrigo Moreno (Valencia), Morata (Atlético), Iago Aspas (Celta), Asensio (Real Madrid) y Oyarzabal (Real Sociedad).

Tras estos meses en los que el seleccionador no ha estado en Las Rozas pero ha seguido tele-trabajando desde su domicilio para estar cerca de su familia. La FEF sigue contando con él y esperará a que pasen estos dos encuentros para tomar una decisión sobre su futuro.