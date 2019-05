REGIONAL PREFERENTE «Buscaremos jugadores para ambas categorías» El técnico local Lucho Valera afronta su segunda temporada en el Avilés Stadium. / OMAR ANTUÑA Lucho Valera inicia su segundo proyecto en el Stadium pendiente del 'play off' de ascenso a Segunda B y «agradecido por la confianza del club» S. MENOR AVILÉS. Miércoles, 29 mayo 2019, 00:21

El Avilés Stadium organizó ayer en su sede, situada en el polideportivo del Quirinal, una rueda de prensa para analizar la presente temporada del primer equipo y marcar las líneas maestras de la próxima, de nuevo bajo la batuta de Lucho Valera, que ha firmado por una campaña más «porque el año que viene habrá elecciones y no queremos condicionar nada, no porque no se merezca más años».

El acto, abierto a medios de comunicación y aficionados, fue guiado por los miembros de la comisión deportiva del club Borja Iglesias y Marcos López, que se deshicieron en elogios hacia el trabajo del entrenador dentro de «una temporada difícil, repleta de lesiones y con bajas importantes con la temporada iniciada como Miguel, Marcos o David Alejandro». Por tanto, la nota para la directiva es de «sobresaliente».

En su turno de palabra, Lucho Valera quiso agradecer «la confianza del club. Me siento muy a gusto aquí». Para el avilesino, la temporada fue «más difícil de lo que esperaba, pero gracias al trabajo de los jugadores se ha rozado el ascenso, algo que no imaginaba antes de empezar el curso».

Con la opción de subir a Tercera por arraste, Lucho desvela que «renovaré jugadores y realizaré fichajes con vistas a que puedan jugar en ambas categorías». ¿El objetivo? «Seguir creciendo y mejorar lo realizado esta temporada».