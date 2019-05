El Cádiz, a ganar en Almendralejo para llegar a Gijón dependiendo de sí mismo J. B. GIJÓN. Viernes, 31 mayo 2019, 00:24

El Cádiz se medirá mañana al Extremadura en Almendralejo (20 horas), en un sábado de taquicardia dentro del desenlace de Segunda División. Todo porque a la misma hora el Deportivo visitará el Martínez Valero de Elche con la intención de lograr una victoria y apretar la última jornada o, en el mejor de los escenarios para los gallegos, superar a los gaditanos.

En este momento, los dos equipos se disputan la sexta plaza, el último puesto del 'play off', a falta de dos jornadas para el final del curso regular. A esta parte decisiva llegan empatados a puntos, con 64, pero con el 'golaverage' particular favoreciendo al conjunto que entrena Álvaro Cervera. El triunfo de los andaluces en Almendralejo les permitiría llegar en ventaja a la última jornada, en la que visitarán El Molinón. Tanto el Extremadura, como el Elche, en ese sentido, ya no se juegan nada en este tramo final de la temporada.