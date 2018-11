Muchos cambios respecto al último antecedente Solo tres jugadores rojiblancos repiten en el once de Baraja, mientras que Anquela mantiene la mitad de su bloque J. A. G. GIJÓN/OVIEDO. Sábado, 17 noviembre 2018, 07:24

A estas alturas a nadie se le escapa que la plantilla del Sporting poco tiene que ver con la de la pasada campaña. Ya no están Jony o Santos, pero tampoco Sergio o Bergantiños, futbolistas clave en el engranaje gijonés la pasada campaña. Tampoco estará Rubén ni Montoro, aquel futbolista del filial que solo subió en una ocasión al primer equipo y fue para disputar el derbi, donde no tuvo fortuna. Salvo sorpresa mayúscula, solo repetirán en el once de esta noche tres jugadores que estuvieron presentes en el duelo de la segunda vuelta, disputado en el Carlos Tartiere: Álex Pérez, Carlos Carmona y Roberto Canella. Hernán Santana, que jugó algunos minutos en el duelo de la pasada temporada, tiene muchas opciones de ser titular ante el Oviedo de esta noche.

Por parte azul, Anquela mantiene la mitad del bloque que utilizó el curso anterior. Si nada cambia hoy utilizará a Forlin, Christian Fernández, Folch, Saúl Berjón y Mossa, doble goleador en la cita de febrero. Alfonso, titular entonces, ha dejado su hueco en el once a Champagne.