Cañedo debuta a las riendas del Vetusta ante el Sanse

Con nuevo entrenador, el Vetusta quiere prolongar su buena racha este mediodía (12 horas) ante el Sanse. El paso de Javi Rozada al banquillo del primer equipo azul propicia el debut a los mandos del filial oviedista de Emilio Cañedo, que deja el juvenil y tendrá como segundo técnico a Mario Prieto, que ya ejerció esa función en la etapa de Iván Ania en El Requexón.

El nuevo entrenador azul no podrá contar ni con Jorge Mier ni con el capitán Josín Martínez por lesión, mientras que se caen de la convocatoria De Barr y Tarsi Aguado. Les reemplazan Viti y Samuel Obeng, que regresa tras cumplir el encuentro de sanción por su expulsión ante el Elche. De cara al choque arbitrado por el joven colegiado melillense Amar Ahmed, Cañedo podría introducir algún cambio en el once inicial, que apunta a estar compuesto por: Jaume Valens, David Amez, Ugarte, Álex Sánchez, Pierre Cornud; Javi Mier, Riki; Vanderson, Obeng Roberto Alarcón y Steven. Existe la opción de que Vanderson o Steven no sean de la partida para que entre Róber Sierra y Riki adelante su posición.

«Responsabilizado», Cañedo anticipó que apostará por un estilo continuista en su primer duelo con el condicionante del césped sintético, ante un rival que cuenta con veteranos con un amplio bagaje como Emaná, Íñigo López, Gavilán. Manolo Cano, técnico de los madrileños, sufre las bajas del sancionado Marcos Gullón y de Álvaro Zazo, hospitalizado por un problema cardiaco.