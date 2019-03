Canella: «'Carmo' salió por precaución, creo que llegará» El equipo se despide con aplausos de la afición en Mareo. / A. G. Domingo, 24 marzo 2019, 04:21

El capitán del Sporting tomó ayer la palabra. Fue el último futbolista en hablar antes de recibir al Oviedo en «uno de los mejores partidos que se pueden ver España tanto en Primera como en Segunda». Motivado con el choque que se vivirá esta noche en El Molinón, el defensa indicó que «todo el equipo está muy motivado y yo tengo buenas vibraciones para el partido». Esas vibraciones de las que habla el lavianés se basan en «lo bien que hemos entrenado durante toda la semana». Tres sesiones que se realizaron a puerta cerrada a diferencia de la de ayer en la que la afición acudió a apoyar al equipo. El lateral fue franco cuando se le preguntó por el estado de Carlos Carmona. «Me imagino que llegará, salió del entrenamiento por precaución», explicó el lateral, que parece que comenzará el partido en el banquillo. Su situación ha cambiado en el equipo, ahora espera a que José Alberto le vuelva a dar una oportunidad para jugar en el lateral izquierdo: «Es difícil entrar en el equipo porque se están logrando buenos resultados, si no juego, animaré desde el banquillo o la grada». Además, añadió que «siempre me veo en el once, luego el que decide es el entrenador». En principio, Molinero ocupará el lateral izquierdo, ya que José Alberto no pretende realizar demasiados cambios en la alineación. En cuanto al partido de esta noche, Canella tiene claro que «el Oviedo no nos puede ganar en intensidad porque esto es un derbi y se tiene que notar que vamos a jugar en casa». Su objetivo es el de sumar tres puntos «que nos acerquen al 'play off' y nos hagan escalar posiciones». De conseguir la victoria, sería la primera del capitán en un derbi.