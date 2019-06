Cañizares: «Circular con exceso de velocidad es una actitud reprochable» Lunes, 3 junio 2019, 00:55

Muchas muestras de dolor se sucedieron después de conocerse el fallecimiento de Reyes. Sin embargo, el exfutbolista Santiago Cañizares no dejó pasar la oportunidad para advertir sobre las causas del fallecimiento del Utrerano y, sobre todo, a través de un mensaje en las redes sociales. «Circular con exceso de velocidad es una actitud reprochable. En el accidente ha habido víctimas además del conductor. Reyes no merece un homenaje como si fuera un héroe.Pero eso no quita que lamente lo ocurrido y que rece por sus almas. Lo intolerable lo encuentro en quien se alegra». Las manifestaciones de Cañizares sembraron una profunda división entre sus seguidores, obligando al exguardameta del Real Madrid y Valencia, a apostillar con posterioridad. «Leo opiniones de todo tipo, las respeto todas incluso excepcionalmente hoy las que van acompañadas de insultos y menosprecios. Solo pretendo condenar la insensibilidad, e invitar a la reflexión de cuantos errores cometemos, y creo que es perfectamente compatible con el dolor», afirmó.