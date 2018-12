Serie A El 'capocannoniere' Cristiano y el VAR dan la victoria a la Juventus Cristiano Ronaldo marca de penalti su segundo gol ante la Sampdoria. / Alessandro Di Marco (Efe) El luso firma un doblete crucial para que la 'Vecchia Signora' marque un nuevo récord a estas alturas de la competición con 53 puntos en 19 jornadas COLPISA / AFP TURÍN Sábado, 29 diciembre 2018, 16:58

Un doblete del portugués Cristiano Ronaldo permitió a la Juventus superar en casa (2-1) a la Sampdoria en el partido que inuguraba la decimonovena jornada de la Serie A.

El ex del Real Madrid adelantó a los suyos en los primeros compases del encuentro (minuto 2), aunque la Sampdoria empató por medio de un penalti convertido por el veterano Fabio Quagliarella (minuto 33). Ya en la segunda parte el portugués, también de penalti (minuto 65), dio los tres puntos a su equipo, porque el árbitro anuló por fuera de juego una diana de Riccardo Saponara en el descuento.

Con este triunfo la Juventus sigue líder del campeonato italiano con 53 puntos, un récord a estas alturas de la competición. Completada la primera vuelta, el conjunto turinés suma 17 victorias y tan sólo dos empates.

La Sampdoria fracasó en su intento de escalar a puestos de Liga de Campeones y sigue provisionalmente, con 29 puntos, en la quinta posición, a la espera de lo que hagan en esta jornada sus perseguidores.

El doblete permite a Cristiano Ronaldo colocarse como el máximo goleador de la competición en solitario con catorce dianas, una más que el polaco del Génova Krzysztof Piatek. Quagliarella ocupa el tercer puesto con doce tantos.

Susto final

Deseosos de compensar a su afición tras su tropiezo del miércoles con el Atalanta (2-2), los jugadores de la Juventus empezaron con fuerza el partido, presionando a sus rivales y tratando de forzar la pérdida del balón. Esta salida en tromba se vio recompensada cuando el argentino Paulo Dybala puso un centro largo para Cristiano Ronaldo, que controló magníficamente la pelota y, desde dentro del área, marcó el primer gol de los locales a los dos minutos.

Perder desde los primeros compases del encuentro en casa del invicto líder podría hundir a cualquier equipo pero no fue el caso de la Sampdoria, que dio un paso adelante y comenzó a acechar la meta guardada por Mattia Perin. Después de varias ocasiones de los visitantes, el colegiado, ayudado por el VAR, juzgó que Emre Can había golpeado el balón con la mano a la salida de un córner y pitó penalti, que fue transformado por el ex de la Juventus Quagliarella.

Tras la reanudación los 'bianconeri' buscaron romper la igualada aunque se toparon con un oponente bien plantado dispuesto a vender cara su derrota. Como en el gol de los genoveses, el árbitro señaló una pena máxima favorable a la Juventus tras una mano de un defensa de la Sampdoria en un saque de esquina. Tras una nueva consulta al VAR, Cristiano Ronaldo transformó el penalti disparando suave al centro de la meta defendida por Emil Audero.

El gol templó momentáneamente los ánimos del líder, que buscó sin éxito el tercer tanto pero se vio sacudidos cuando la Sampdoria logró el empate en el tiempo de descuento por medio de Saponara. La angustia se prolongó durante dos minutos, los que tardó el árbitro en consultar otra vez al VAR para asegurarse de que el tanto había llegado en fuera de juego y anularlo, desatando con ello la alegría de la afición local.