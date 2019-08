Cara o cruz para los clubes con el fallo judicial sobre el fútbol televisado La imagen de todos los clubes, con la excepción del Real Madrid, escenificó la unidad que existe para defender el acuerdo actual. / LFP «La dispersión de horarios favorece al fútbol aficionado y garantiza mayores ingresos para los clubes más modestos», asegura Javier Fernández JOSÉ ANGEL GARCÍA GIJÓN. Miércoles, 7 agosto 2019, 00:23

Todo o nada para el fútbol profesional español. La guerra entre la Liga y la Federación Española toca a su fin. El juez Andrés Sánchez Magro, titular del Juzgado de lo Mercantil número dos de Madrid decide hoy -esa es la previsión de los implicados- a quién otorga la potestad para fijar los horarios de la competición liguera. Dicho de otra manera, decidirá si se pueden disputar encuentros más allá de la franja de los sábados y los domingos, que el organismo presidido por Luis Rubiales rechazara el calendario que incluye partidos todos los viernes y lunes.

Hay mucho en juego. Sobre la mesa el futuro de los contratos firmados por varios operadores para la venta de los derechos de televisión que suponen un montantes de dos mil millones para la Liga, que repartió tres cuartas partes entre los 42 clubes del fútbol profesional en la campaña 2017-2018, la última sobre la que hay datos de referencia.

Los clubes no han titubeado y se han puesto al lado de Tebas en este pulso. La foto de hace una semana, con los representantes de todas las entidades -solo estuvo ausente el Real Madrid- escenifica de forma nítida el rechazo al órdago lanzado por Rubiales. Sin fútbol los viernes y lunes, las condiciones firmadas actualmente cambiarían de forma sustancial y por tanto alteraría los presupuestos de los clubes, generando un agujero que haría tambalear los cimientos del fútbol profesional.

Lo cierto es que, hoy en día, la situación económica de los clubes españoles ha cambiado drásticamente respecto a la de hace unos años. Más allá de casos puntuales como el del Reus, en el fútbol profesional los impagos y las deudas van quedando atrás y lo hacen en gran medida gracias al dinero de las televisiones, que ha permitido al sector fijarse el objetivo de liquidar en 2020 la totalidad de su deuda con Hacienda y Seguridad Social, una utopía hace sólo unos años.

«El modelo implantado ha sido fundamental para el saneamiento del fútbol español», explica Javier Fernández, presidente del Sporting.

En la temporada 2017-18 se repartieron 1.506,4 millones de euros entre los 42 equipos de Primera y Segunda, distribuidos a tenor de un montante fijo para cada club y otro variable en función de la clasificación de las últimas cinco temporadas y de la implantación social de la entidad, un criterio basado en la asistencia de espectadores a los estadios y en las audiencias televisivas.

Si el dinero de las televisiones ya resulta importante para los grandes de la Liga, entre la clase media y baja del campeonato se erige en el pilar principal de su volumen de ingresos, muy por encima de otras partidas como patrocinios, abonos y venta de artículos oficiales y de entradas. En algunos casos, como el Eibar, el Leganés o el Getafe, supone el 90% de sus cuentas anuales. El que menos, tiene la mitad del presupuesto condicionado por la inyección económica que supone el contrato audiovisual.

El pilar de los ingresos

«La dispersión de horarios favorece la gestión de horarios en el fútbol aficionado, permite regatear las limitaciones de horarios por altas temperaturas y los mayores ingresos para los clubes suponen mayores ingresos para los clubes más modestos», afirma el presidente rojiblanco en declaraciones a este periódico.

El riesgo es evidente. Los clubes temen perder competitividad con respecto a otras competiciones en el que se utiliza un mecanismo similar en la dispersión horaria de los partidos. «Este año el número maximo de partidos en lunes de un equipo en su propio estadio sería dos. Nada distinto, si lo extendemos a martes, miércoles y jueves de lo que ocurre en otras ligas», subraya Fernández que propone impedir partidos en lunes cuando se intuyan grandes desplazamientos de aficiones.

Los operadores no van de farol y anuncian medidas que penalizarán los contratos firmados en caso de que no se cumplan los contratos. No es extraño el temor de los clubes.

¿Qué ocurrirá? Los responsables de los clubes están confíados en una resolución favorable mientras se reafirman en que debe ser la Liga quien tiene que fijar fechas y horas de los partidos. Javier Fernández asegura que apoya las «imprescindibles» reformas emprendidas por Rubiales, pero no entiende este enrocamiento. «La Federación estuvo presente en los órganos de control que fijaron las bases para los concursos de derechos audiovisuales y nunca plantearon inconvenientes con los productos ofertados, y ahí se incluían partidos lunes y viernes, destaca Fernández.

La campaña pasada hubo 21 jornadas disputadas de lunes y se jugaron 23 partidos. Un numero similar en Segunda, en la que se disputaron 25 jornadas durante las cuales se vieron 27 encuentros.

Entre los clubes lamentan que la Federación quiera «privarles» de las herramientas que les ha permitido ser un sector con credibilidad y saneador y no comparten la necesidad de elevar más allá de los 65 millones actuales la aportación que hacen. «Ese dinero -demandan desde el órgano federativo- es para la Segunda B, la Tercera, el fútbol base, el femenino y el fútbol-sala», replican fuentes de la Federación.