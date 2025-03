Casillas hace público que no se presentará a las elecciones a la FEF

Ignacio Tylko Madrid Lunes, 15 de junio 2020, 13:38 | Actualizado 14:31h. Comenta Compartir

Ya es oficial. El mítico exportero del Real Madrid y de la selección española, ahora en el Oporto portugués, Iker Casillas, ha hecho pública este lunes su renuncia a las elecciones para la presidencia de la Federación Española de Fútbol (FEF) debido a la situación generada en España a causa de la pandemia del coronavirus.

«Me gustaría informar que he decidido no presentarme a las próximas elecciones de la FEF recientemente convocadas», ha anunciado el portero español más laureado de la historia en un mensaje a través de sus redes sociales, que no sorprendió a nadie al tratarse de un secreto a voces.

El campeón del mundo y dos veces rey de Europa con la Roja justificó su renuncia por la «excepcional situación social, económica y sanitaria que está sufriendo nuestro país, y que hace que las elecciones pasen a segundo plano».

El anuncio de Casillas, ya publicado en este medio la semana pasada, deja vía libre a la reelección por aclamación como de Luis Rubiales, después que la pasada semana se anunciara la celebración de los comicios el próximo 17 de agosto, o un mes después si el Consejo Superior de Depores considerase inhábil ese mes. Hasta la fecha, el exportero del Real Madrid era la única persona que había mostrado su disposición a competir con Rubiales por el puesto al frente del fútbol español.

«En el ámbito deportivo y federativo hay que centrarse en cómo ayudar a jugadores, clubes y competiciones, y unas elecciones sólo desgastarían y harían que enfocásemos nuestros esfuerzos en algo que hoy no es lo fundamental», ha considerado Casillas, que en mayo del año pasado sufrió un infarto de miocardio que puso en seria duda su continuidad en el fútbol profesional.

Casillas, que aún pertenece al 'staff' técnico del Oporto, anunció el pasado 17 de febrero que se enfrentaría a Rubiales, en el sillón presidencial desde 2018. Se le consideró en diversos círculos un candidato próximo a los postulados del presidente de LaLiga, Javier Tebas, enfrentado a su vez a Luis Rubiales aunque ahora sus relaciones han mejorado ligeramente a raíz de la firma de los 'Pactos de Viana' para el regreso del fútbol profesional.

Argumentó entonces el portero que se había visto «animado por las muestras de fuerza y apoyo» recibidas para dar este importante paso. Casillas había sondeado apoyos de otros organismos y colectivos, y analizado los plazos de las elecciones y la agenda. Habló incluso con algunos compañeros y mitos de la selección, como los exbarcelonistas Andrés Iniesta y Carles Puyol, y contaba con el respaldo no sólo de Tebas, sino también del presidente del sindicato de futbolistas españoles (AFE), David Aganzo.

Sin embargo, esperaba que los comicios no se celebrasen hasta otoño y pudiera tener más tiempo de prepararse. La jugada maestra de Rubiales, de acuerdo con el CSD, de celebrar este verano las elecciones, le ha dejado en la estacada. Desde que el 7 de marzo el organismo que preside Irene Lozano dio luz verde a esos comicios, Casillas sopesaba la intención de no concurrir. Los plazos legales, el coronavirus, que le ha impedido hacer campaña, y la dificultad de revertir la Asamblea, muy controlada siempre por el poder, le dejaron sin apenas margen de maniobra.