Jorge Castro y Luis ya no son jugadores del Navarro, al menos a efectos prácticos. Ambos futbolistas solicitaron la baja al club por la falta de minutos en los últimos partidos y el Navarro ha aceptado su decisión pero no se la ha concedido, por lo que no podrán jugar más esta temporada. «Es una pena, pero nos apoyaremos en el juvenil», explicaba ayer el presidente Juan Carlos García.