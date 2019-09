El Caudal arrolla al Covadonga El caudalista Mendi protege el balón ante José Luis. / J. M. PARDO Con un Cristian estelar, los mierenses lograron un contundente triunfo que les sitúa líderes ÁLVARO FERNÁNDEZ MIERES. Lunes, 30 septiembre 2019, 01:24

El Caudal goleó al Covadonga (6-2) para situarse líder, empatado a puntos con el Lealtad, pero con más goles a favor. Tras unos primeros compases de tanteo, Guille Pinín protagonizó una buena acción para los mierenses. Se hizo con un balón en el centro del campo, combinó con Davo y este ganó la línea de fondo tras deshacerse de su par para meter un centro al corazón del área. Allí apareció Cristian para cabecear el 1-0 al fondo de la portería de Aitor Rodríguez.

No tardaron los de Manolo Simón en ampliar su renta, porque solo siete minutos después Cristian volvió a ver portería tras una buena jugada en la que se apoyó en Coutado para plantearse libre de marca ante el meta del Covadonga y marcar el 2-0. Casi sin tiempo para que el equipo carbayón digiriese el segundo tanto encajado, Guille Pinín hizo el tercero con una gran jugada en la que también participó Diego, quien habilitó al mediocentro para poner el tercero en el marcador.

Los caudalistas no se conformaron y Pablo Coutado aprovechó un error defensivo de Fran Martín para plantarse solo frente a Aitor y batirlo de disparo cruzado. Un tanto que el ex del Covadonga no quiso celebrar. Ya en la segunda parte, Cristian volvió a acudir a su cita con el gol para hacer el quinto y el sexto de la tarde y dejar el partido sentenciado. Simón Carrero recortó distancias y Edu Font firmó el definitivo 6-2.