El Caudal logra un trabajado triunfo El fabril Hugo presiona al caudalista Yosu Camporro. / J. M. PARDO El equipo mierense, que marró numerosas ocasiones, tuvo que sobreponerse a dos goles anulados para derrotar al Gijón Industrial ÁLVARO FERNÁNDEZ MIERES. Lunes, 1 octubre 2018, 00:49

El Caudal sumó su tercer triunfo consecutivo a costa del Gijón Industrial (2-0) en un partido que necesitó madurar para llevarse los tres puntos. Comenzó muy fuerte el equipo mierense y las ocasiones no tardaron en llegar. Annunziata se asoció con Yosu Camporro en la frontal. El centrocampista langreano no dudó y cargó la pierna, pero su remate fue repelido por el meta Iván Llamas. Acto seguido, el futbolista canario no pudo aprovechar un error del portero gijonés.

2 CAUDAL 0 GIJÓN INDUSTRIAL Caudal: Armengol; Keko, Viesca, Omar Hernández, Álex Blanco (Virgil, m. 87), Mendi (Luis Nuño, m. 16), Íker Alegre (Kike Fanjul, m. 78), Cristian, Yosu Camporro y Annunziata. Gijón Industrial: Iván Llamas; Iván Suárez, Diego, Charly (Chopa, m. 76), Hugo (Dani Peláez, minuto 83), Álvarez, Borja, Pablo, Villa, Aser (Santi, m. 67) y Miguel. Goles: 1-0: m. 74, Prosi. 2-0: m. 85, Yosu Camporro. Árbitro: Vázquez Iglesias (Oviedo). Amonestó a los locales Álex Blanco, Prosi e Íker Alegre y al visitante Álvarez. Incidencias: partido disputado en el Hermanos Antuña ante unos 600 espectadores. El presidente de la Federación Española Luis Rubiales y su homónimo en la Territorial, Maximino Martínez, presenciaron el partido desde el palco junto al alcalde de Mieres, Aníbal Vázquez. Al igual que en todos los campos asturianos, se guardó un minuto de silencio en memoria del juvenil del Navia José Roberto Suárez.

Insistían los caudalistas, que volvieron a tener una clara ocasión en las botas de Cristian, pero el cancerbero visitante detuvo su remate ajustado al poste derecho. Con el paso de los minutos el dominio se atenuó y la primera del Industrial llegó en el 38. La tuvo el delantero Villa, que cabeceó fuera una falta lateral. Charly también probó a Armengol con un testarazo que acabó en sus guantes.

Tras el paso descanso, Cristian no tardó en tener una nueva ocasión y volvería a ser protagonista minutos después, cuando se plantó ante Iván Llamas y le batió con un disparo raso. El colegiado, a instancias de su asistente, decidió anular el gol. Tras la polémica jugada los blanquinegros intensificaron su presencia en el área rival y el colegiado les volvió a anular un nuevo tanto, obra de Luis Nuño. Se desesperaban los locales, pero encontraron la recompensa a su perseverancia en una buena jugada combinativa culminada con un remate cruzado de Prosi. Yosu Camporro, al ejecutar un libre directo de forma magistral, firmó el definitivo 2-0.