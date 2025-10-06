El Caudal sale victorioso en un intercambio de golpes

El Caudal se llevó el duelo de 'gallitos' ante el Sporting Atlético (3-2). Un partido vibrante y lleno de alternativas que se decidió por ... pequeños detalles en favor del equipo mierense

Se veían las caras en el Eliseo Gutiérrez dos de los claros candidatos a todo esta temporada en la Tercera asturiana y el partido fue intenso. En los primeros minutos, los locales encerraron a su rival en el área llegando a forzar dos saques de esquina consecutivos. Así las cosas, el 1-0 no tardó en llegar. A la salida de un córner, Claudio Medina cabeceó el cuero al fondo del área para adelantar a los caudalistas.

Después del tanto, el filial adelantó sus líneas en busca de la igualdad pero la más clara volvió a ser para los blanquinegros. La protagonizó Jairo Cárcaba, con un remate en boca de gol que se fue fuera tras una jugada personal de propio Claudio por la banda izquierda.

Respondió el equipo de Samuel Baños con un disparo cruzado que se fue a la izquierda de Roberto Jara y poco después fue Yosmel el que probó fortuna desde lejos. Insistía el Sporting y Manu Rodríguez con un disparo acrobático en el área obligaba a Jara a estirarse. Eran los mejores minutos de los sportinguistas y un centro de Manu Rodríguez era cabeceado por Yosmel para poner nuevamente las tablas.

Tras el gol visitante, volvió al ataque el Caudal. Iván Elena se asoció con Claudio Medina y el delantero conectó un potente disparo que despejó Ordóñez con una gran intervención. Un córner botado desde la izquierda se paseó por el área sin encontrar rematador y, justo antes del descanso, tras un centro de Diego Boza desde la derecha, Samu Montes introdujo el balón en su propia portería. Un tanto que adelantaba nuevamente a los de Adrián González, que acabaron los primeros cuarenta y cinco minutos en inferioridad por la lesión de Claudio.

La segunda parte comenzó con un potente disparo de Aarón Quintana que se fue fuera y poco después los visitantes reclamaron penalti por un derribo dentro del área. Acto y seguido el conjunto caudalista ampliaba su ventaja con una gran jugada que finalizó Cárcaba.

La alegría local duró poco porque en la siguiente jugada Cris Ferreres controló un centro lateral en el segundo palo para acortar distancias con un disparo ajustado

En el otra área Julio Delgado lo intentó desde la frontal y Borja Rodríguez puso un centro al área que cabeceó Cárcaba y atajó Ordóñez abajo. No hubo tiempo para más.