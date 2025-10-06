El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Los jugadores caudalistas celebran uno de los tantos en el duelo ante el Sporting Atlético. ÁLEX PIÑA

El Caudal sale victorioso en un intercambio de golpes

En un duelo con muchas ocasiones de gol, los mierenses estuvieron más atinados para llevarse un triunfo que les permite igualar al frente de la tabla

Álvaro Fernández

Mieres

Lunes, 6 de octubre 2025, 02:00

El Caudal se llevó el duelo de 'gallitos' ante el Sporting Atlético (3-2). Un partido vibrante y lleno de alternativas que se decidió por ... pequeños detalles en favor del equipo mierense

