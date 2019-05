Cazorla vuelve a una lista de la Selección cuatro años después Sábado, 18 mayo 2019, 01:46

Santi Cazorla, casi cuatro años después, vuelve a la selección con 34 años. El centrocampista del Villarreal no estaba citado desde noviembre de 2015 ante Inglaterra, cuando aún no había empezado su espiral de lesiones que casi le retiran. «Su rendimiento ha sido muy bueno desde principio de temporada, le hemos ido siguiendo y eso le devuelve a la selección. Nos alegra especialmente porque hoy en día los futbolistas son ejemplo de muchas cosas para los niños, pero Santi es especialmente ejemplar tras vivir algo muy duro para un jugador, estar 141 partidos lesionados. Esperemos que el destino le regale partidos para disfrutar de la selección y nos haga disfrutar a todos», aseguró Robert Moreno.

El propio Cazorla explicó cómo se enteró. «Me he enterado al entrar al vestuario. Entré tras entrenar y todos coreaban mi nombre. Me pilló por sorpresa y todavía lo estoy asimilando. Ni en mis mejores deseos lo hubiera imaginado. Lo agradezco de nuevo a Juan Carlos Herranz, a todo el cuerpo médico de Mikel Sánchez y a mi familia. Sin ellos hubiera sido imposible. No voy a olvidar un año tan bonito con todo el que vivido». El asturiano es la principal novedad junto al realista Mikel Oyarzabal