César García lanza el esprint César García, en el campo número 2 de Mareo. / ARNALDO GARCÍA El extremo, pieza clave del ataque del Sporting B en el tramo inicial del curso, brilla después de salir dos veces del club IVÁN ÁLVAREZ GIJÓN. Viernes, 27 septiembre 2019, 01:21

Desequilibrio forjado a base de perseverancia. La rapidez y la tenacidad, los pilares sobre los que sustenta su descarado estilo de juego, han marcado también la incipiente trayectoria futbolística de César García. Un camino de ida y vuelta en Mareo, como sus galopadas por el costado buscando el desafío individual con el lateral rival y ayudando en labores defensivas a su compañero de banda.

El extremo avilesino ha comenzado embalado el curso de su estreno con el filial sportinguista en Segunda B, con dos goles y una asistencia entre destellos de su destreza en el regate para inaugurar su tercera etapa en Mareo, tras salir en dos ocasiones para afilar su colmillo competitivo en Avilés y Luanco. Después de un verano de búsqueda infructuosa en el mercado de un especialista de banda que reforzase el ataque de la primera plantilla, el club gijonés afila en su segundo equipo un puñal.

«Se parece a los extremos de antes, pero tiene una gran cantidad de registros con el regate y domina la pausa y la arrancada», le define el responsable del área de captación del Sporting, Rogelio García, encargado de reabrirle las puertas del vivero rojiblanco en 2017 tras quedarse prendado de su evolución durante su bautismo en la máxima categoría juvenil en La Toba. «Marcaba diferencias y optamos por volver a llamarlo», señala el técnico gijonés sobre un atacante que transforma su tranquilidad fuera del campo en irreverencia cuando el balón echa a rodar.

«En el campo tiene mucho desparpajo y se atreve con todo. Cuanto más fuerte era el rival, más se motivaba todavía», recuerda Iván González, encargado de tutelar su progresión durante sus dos primeros años como juvenil en el Avilés. Allí adquirió ese rol protagonista que no pudo desempeñar en el cadete sportinguista y detonó su regreso a la entidad blanquiazul. «Protege muy bien el balón, tiene una gran explosividad en los primeros metros y un golpeo con la pierna derecha excelente», explica el técnico pixueto. «Debería animarse más porque tiene un buen disparo», indica sobre su capacidad goleadora Oli, que pulió su juego sin balón durante el curso pasado en el Miramar.

Diestro con facilidad para desenvolverse por los dos costados, tras conquistar el título liguero juvenil, alcanzar la final de la Copa de Campeones y realizar la pretemporada a las órdenes de José Alberto López en el filial, el Sporting le cedió al Marino para que continuase con su progresión en Tercera, la categoría en la que debutó con 16 años de la mano de Pablo Lago en el Avilés. «Era ese perfil de jugador que ya no abunda. Un extremo rápido, que desborda y tiene desequilibrio en el uno contra uno», rememora el veiguense. «Aunque no le salgan las cosas a la primera, lo intenta una y otra vez y no se desanima. Tiene esa virtud. Confía en sus posibilidades y al defensa lo desgasta bastante», asegura Oli sobre un tesón que impulsó por partida doble la escalada de César García en Mareo.