TERCERA DIVISIÓN César Suárez: «Quiero estar donde me valoren y el Marino lo ha hecho» César Suárez, ayer. / CLUB MARINO El centrocampista candasín intentará «estar arriba» con el equipo azulón tras no poder continuar con el Langreo en Segunda B S. MENOR AVILÉS. Sábado, 21 julio 2018, 00:44

César Suárez disputará su quinta temporada en Tercera División, esta vez en las filas del Marino. Tras no renovar con el Langreo, equipo con el que esperaba poder debutar en Segunda B, el candasín aceptó la propuesta azulona y fue presentado ayer ante los medios de comunicación. «No es un paso atrás. Tanto Oli como Luis Gallego pusieron un gran interés para que yo estuviera aquí y yo quiero estar donde me quieran, donde me valoren. Vengo con la misma ilusión que tenía hace un año: la de hacer un buen año y progresar», explicó.

Para César Suárez, «el Marino es un equipo grande de la categoría, por su historia, sus años en Segunda B... sé lo que supone jugar en este club y el objetivo es estar arriba, así que toca trabajar duro para conseguirlo». El exazulgrana tiene claro que «la Tercera será un año más muy competitiva con los descensos de Caudal y Lealtad, por lo que no será fácil para nadie hacerse con el título. Cualquiera equipo te puede complicar las cosas en esta categoría».

El candasín se define como «un mediocentro puro que compite, un jugador de equipo», mientras que ya tiene la mente puesta en los primeros amistosos y la Copa Federación. «Será exigente».