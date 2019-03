Chema desquicia a un Tuilla ajusticiado por la precisión de Dani Beneitez Las paradas del cancerbero sujetaron al Condal, que se reencontró con el triunfo al transformar una pena máxima en el añadido SEVE Lunes, 4 marzo 2019, 02:12

Catapultado por su dominio de las áreas, el Condal rompió una racha de tres empates y seis jornadas consecutivas sin ganar a costa de un Tuilla (1-0) cortocircuitado en los metros finales por las paradas de Chema. Las magníficas intervenciones del guardameta contuvieron el empuje de los 'dinamiteros' y espolearon al conjunto noreñense, que desniveló el duelo en el tiempo de prolongación de la segunda parte con una pena máxima ejecutada con precisión por Dani Beneitez.

El Tuilla, que sufrió un nuevo frenazo en su escalada clasificatoria, mandó en el juego durante todo el primer período y no tardó en trasladar su iniciativa en ocasiones de peligro. Un remate de Pinteño lo desbarató con una excelente intervención Chema en la primera de sus acciones decisivas, minutos antes de que ambos protagonistas se volviesen a retar con el cancerbero como vencedor de ese duelo individual.

El veterano guardameta también le negó el gol a Álvaro Pozo con una buena parada para conjurar su remate. Los noreñenses reaccionaron tras el descanso y, con el paso de los minutos, lograron que se invirtiese la dinámica del partido. El primer aviso del conjunto dirigido por Dani Roces llegó con una internada de Natán que Sergio definió con un remate que no pudo dirigir entre los tres palos. Con el peligro visitante reducido a acciones a balón parado pese a que disfrutaban de superioridad numérica por la expulsión de Aitor Suárez recién superada la hora de juego, los locales dieron el golpe de efecto en el segundo minuto del tiempo de prolongación gracias a un penalti cometido sobre Sergio. El joven Dani Beneitez asumió la responsabilidad desde los once metros y no titubeó para conectar un disparo potente que batió a José Peláez para ponerle su firma a una victoria que concede a su equipo una ventaja de trece puntos respecto a la zona de descenso.