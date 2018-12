Chinín, un apodo con solera Francisco Javier y José Ramón Arribas López heredaron de su padre, futbolista en el Avilés de los años 50, el mote y el gusto por las cartas NACHO GUTIÉRREZ AVILÉS. Domingo, 2 diciembre 2018, 02:12

Muy pocos saben su nombre, pero a la pareja de hermanos de la que nos ocupamos hoy la conoce todo el mundo. Uno se llama Francisco Javier y el otro José Ramón, con los apellidos Arribas López, pero para referirnos a los dos hay que tirar de un apodo con solera que llevan con orgullo. «Nuestro padre tenía los ojos un poco rasgados y Jesús Rodríguez Álvarez, suegro de Fernando Flor y director de la Banda de Música de Avilés, empezó a llamarle Chinín». Y se quedó con un mote adjudicado también a sus dos hijos.

José Arribas Cadavieco fue futbolista del Real Avilés de los años 50, un lateral o interior derecho que tras subir del Carbayedo compartió equipo con los Chelona, Bellón... Llegó a Segunda División con la Cultural Leonesa y el Racing de Ferrol, para retirarse donde empezó, en el Llaranes que ya era Ensidesa.

Tras el fútbol una de sus aficiones fue el mus y dejó ese gusanillo en sus hijos, que se aficionaron de ver a su padre jugar en el Reguero. Francisco Javier, Chinín I, es el mayor con 55 años, tres más que José Ramón, Chinín II. Con solo 14, el primero se dio mus jugando con Manolo 'Andarica' en el Centro Asturiano, peña en la que después entró el pequeño junto a su amigo Víctor Huerta. Los referentes del equipo eran Hurlé y Vázquez, casi nada.

Los hermanos se ausentaron unos años de las mesas por razones de estudios primero, laborales después, y juntos consiguieron, además de una docena de torneos, ganar el Avilesino en tres ocasiones, dos en La Taberna del Marqués (1991-92 y 93-94) y una en La Arcea (96-97). Chinín I tiene un título más porque no siempre han militado en la misma peña. En la temporada 2012-13 el mayor estaba en el Ébano y el pequeño en el Carbayedo, equipos que se midieron en la final del regional con los hermanos en la misma mesa: «José Ramón jugaba con Luigi y yo con Pérez. Ganaban 5-0 en la última mano, pero remontamos 6-5».

El Ébano se llevaba el campeonato de Asturias tras conseguir antes el Avilesino, aunque para conquista única la del Europeo de mus, disputado en Estoril, que ganó formando binomio con Pesquería. Admirador de Chus Paramio, formó con Ferrer, hijo de Molony, una gran dupla en los años 80. Y subraya que «con cartas juega cualquiera, el buen musista es el que aguanta la partida con poco naipe».

En el curso actual los hermanos Chinín están separados tras rozar el título estos últimos años en La Céltica, que dejó el mayor. «Había decidido no jugar este año, pero en la tercera semana de torneo me llamaron del Ca'Lolo. Mi mujer me animó y decidí volver»... cuenta Chinín I, que asegura relevo musista y apodo con su hijo Francisco Javier: «Hemos jugado juntos algún maratón». Los dos también heredaron el gen fútbol en el Avilés, aunque no llegaron a la altura del primer Chinín de nuestra villa.