Cinco meses de sanción al portavoz del PP en Siero por un intento de agresión a una árbitro

Entre el estupor, la indignación y la vergüenza, el fútbol asturiano conoció ayer el último suceso en torno a la violencia contra los árbitros. Era un partido más del Torneo Federación Femenino Sénior de Fútbol-Sala y acabó, el pasado 29 de mayo, con un presunto intento de agresión por parte del directivo y entrenador de la Escuela de fútbol Sala de Siero (EFS) y portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento, Hugo Nava.

Tiempo tardará la colegiada Cindy Mendoza en olvidar lo ocurrido. «Viene hacia mi gritando y con intención de pegarme, con lo que tuvieron que apartarlo de mi cara y seperarlo. Cuando iba a llamar a la Guardia Civil, se fue inmediatamente». También le ocurriría a Hugo Nava. El Sub-Comité de Competición de Fútbol-Sala ha acordado sancionarlo con cuatro meses de suspensión por «amenazar, coaccionar, empujar, zarandear o realizar actos vejatorios de palabra o de obra, insultar u ofender de forma grave o reiterada». A ese castigo se le suman otras dos semanas por «protestar mediante gestos o expresiones cualquier decisión árbitral» y otras dos por «abandonar, invadir o entrar en el terreno de juego sin autorización arbitral».

La redacción del acta es contundente. El intento de agresión denunciado se produjo tras el partido que jugaban la EFS 'A' contra el Racing de Mieres 'A'. Los ánimos se calentaron alrededor del minuto cuarenta de juego tras una trifulca entre dos jugadoras rivales. La árbitro, de 31 años, sacó tarjeta roja a una futbolista del equipo sierense.

«No hubo insultos por ninguna de las partes y mucho menos contacto físico de ningún tipo», defiende el directivo

«A lo largo del partido, en los tiempos muertos, hubo continuas protestas y, tras acabar el partido, Hugo Nava baja de la grada para recriminarme por qué saqué la tarjeta roja a la jugadora de su equipo», explica Mendoza, que optó por «ignorarlo». Sin embargo, el directivo y portavoz popular entró «en el vestuario sin mi consentimiento». «Le digo que por favor se marche, a lo cual me amenaza de nuevo con denunciarme a la Federación», prosigue el relato de la colegiada.

«Me dice no sé quién es, así que le pido su identificación para ponerlo en el acta y se niega. Le hago un gesto de 'bien' y consigo cerrar la puerta», explica Mendoza en la redacción de lo ocurrido. Fue entonces cuando, según la árbitro, Nava regresó: «Vuelve a amenazarme con denunciarme y me dice que se llama Víctor y que es del Racing de Mieres, que lo ponga en el acta, lo que me pareció una burla, ya que tenía la mascarilla del Siero y estaba recriminándome por una jugadora visitante».

Presencia policial

Cuando salió del vestuario, el directivo dio un paso más. «Viene hacia mí gritando y con intención de pegarme, con lo que tuvieron que apartarlo de mi cara y separarlo», explica la damnificada, que se dispuso a llamar a la Guardia Civil, lo que provocó la marcha de Nava. Finalmente fueron agentes de la Policía los que tomaron nota de lo sucedido», aunque la víctima del suceso no llegó a realizar ninguna denuncia formal, aunque sí lo reflejó en el acta arbitral.

El entrenador y edil, preguntado al respecto ayer, defendió que se trató de «una disputa verbal, propia de la intensidad de un choque deportivo» y en la que, a su juicio, insistió, «no hubo insultos por ninguna de las partes y mucho menos contacto físico de ningún tipo».

Hugo Nava quiso, además, aprovechar la ocasión para disculparse con la colegiada «por si en algún momento se sintió amenazada ya que en ningún momento fue mi intención». «Muestro mi absoluto rechazo a cualquier falta de respeto hacia el colectivo arbitral», concluyó el portavoz popular en el Ayuntamiento de Siero, quien declinó realizar más declaraciones al respecto.