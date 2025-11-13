El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Luis Rubiales muestra la portada de su libro. Pepe Marín

Luis Rubiales

Expresidente de la FEF
«Jamás cogí un céntimo que no fuera mío; me imputan por una mentira»

Presenta un libro con su versión sobre quiénes le quisieron 'matar' para su salida de la Federación

Rafael Lamelas

Jueves, 13 de noviembre 2025, 17:51

Comenta

El motrileño Luis Rubiales está de actualidad. Tras meses en silencio, saca un libro que relata su versión sobre los acontecimientos que le sacaron de ... la presidencia de la Real Federación Española de Fútbol. Su título es elocuente: 'Matar a Rubiales'. Ideal es el primer medio de Granada al que atiende antes de su presentación en la capital este mismo viernes.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Hallan el cadáver de una joven de 21 años en una zona verde en Gijón
  2. 2 Detenido el dueño de una tienda de moda de El Parchís, en Gijón, por sustracción de ropa
  3. 3 Fallece una ovetense de 34 años en un accidente de tráfico en Navarra
  4. 4 Grado llora la muerte de Kike Fernández, de 33 años, en un accidente de tráfico en la N-634
  5. 5 Grado llora la muerte de Kike Fernández, de 33 años, en un accidente de tráfico en la N-634
  6. 6

    Hablan los vecinos de Tomasín en Tineo: «Vivía encerrado, pero sabías que estaba porque daba gritos por las noches»
  7. 7 Christian Rivera, exjugador del Sporting: «Cuando tienes 20 años piensas que lo sabes todo»
  8. 8 Quince años de cárcel para el padre que violó a su hija autista y fingió un suicidio en Llanes
  9. 9 Los renos mágicos, la atracción que llega a Gijón estas navidades
  10. 10

    Una investigación premiada por la Academia de Medicina encuentra conexión entre el intestino y el trastorno mental

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio «Jamás cogí un céntimo que no fuera mío; me imputan por una mentira»

«Jamás cogí un céntimo que no fuera mío; me imputan por una mentira»