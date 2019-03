D. H. JUVENIL Combate nulo en Mareo Gaspar intenta un remate cruzado ante Davo. / J. PAÑEDA Sporting y Oviedo desaprovechan sus ocasiones en un duelo igualado y que pudo llevarse cualquiera AGARFE. GIJÓN. Domingo, 24 marzo 2019, 01:31

Tablas en Mareo después de un partido que tuvo fases de buen juego. El Sporting fue mejor en la primera parte pero el Oviedo hizo más merecimientos tras el descanso y pudo llevarse los tres puntos si los atacantes no hubieran fallado claras oportunidades en el tramo final del encuentro.

0 SPORTING 0 OVIEDO Sporting: Javi; Enol (Jordi, m. 71), Pablo, David, Juanma, Pelayo, Samu (Abraham, m. 46), Lucas, Toquero (Marcos, m. 58), Mece (Tejón, m. 55) y Gaspar. Oviedo: Alberto; Davo, Iván, Hugo, Fran, Joselu, Guille (Losada, m. 82), Laine (Tito, m. 58), Cueto, Álex (Marco, m. 68) y Pablo (Ansón, m. 84). Árbitro: Areces Franco (Avilés). Amonestó a los visitantes Hugo y Losada. Incidencias: partido disputado en Mareo ante unos 400 espectadores.

El cuadro rojiblanco, entrenado por Sergio Sánchez, salió con más ímpetu en los primeros minutos, adelantando la presión ante un rival al que le costó adaptarse al encuentro y manejar el juego.

A los diez minutos, primera oportunidad para los locales con un disparo de Mece que Alberto despejó con dificultades a córner. Gaspar dio continuidad al equipo rojiblanco y tuvo otra oportunidad que detuvo el portero oviedista.

Con el paso de los minutos el Oviedo comenzó a crecer en el duelo y a estirarse hacia la portería que defendió Javi. Un centro de Davo desde la derecha fue cabeceado por Cueto desviado. No se había cumplido media hora y el partido seguía sin despegar, con excesivos errores en la circulación de balón. La mejor oportunidad en el primer acto para los locales fue un disparo de Mece que Alberto no consiguió blocar en primera instancia y Hugo lo despejó bajo palos.

El Oviedo salió más enchufado en la segunda parte ante un Sporting que pareció más temeroso en el juego. Un lanzamiento de Guille puso a prueba a Javi, que tuvo intervenciones de mérito en este periodo.

El fútbol no fue bueno, aunque no faltó la emoción, sobre todo, por la ilusión de los dos equipos en llevarse los tres puntos. No hay que olvidar que tanto Sporting como Oviedo han hecho los deberes en División de Honor, amarrando los rojiblancos la clasificación para la Copa del Rey, una vez que el título parece inalcanzable ante el poderío del Celta.

Con los cambios el partido adquirió otra velocidad en el tramo final, convirtiéndose el partido en un choque de ida y vuelta, donde los delanteros nos estuvieron atinados. Las llegadas se sucedieron y, sobre todo, el Oviedo dispuso de alguna muy clara en el tiempo de prolongación, pero la candidez de los atacantes azules impidió la derrota rojiblanca.

El Sporting también tiró de orgullo en este tramo, con algún centro peligroso al área que no encontró rematador. Al final, empate en Mareo que puede considerarse justo después de los merecimientos de ambos