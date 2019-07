Competición prohíbe jugar viernes y lunes La jueza única de la FEF solo permite partidos sábados y domingos, aunque la Liga insiste y deberán decidir los tribunales ordinarios AMADOR GÓMEZ MADRID. Sábado, 27 julio 2019, 00:11

La guerra entre la Real Federación Española de Fútbol (FEF) y la Liga y, en concreto, entre Luis Rubiales y Javier Tebas, vivió ayer un nuevo capítulo. La jueza única de Competición de la RFEF ha prohibido que la próxima temporada se disputen partidos en Primera y Segunda División los viernes y los lunes.

Sin embargo, la Liga ha recurrido ante los tribunales ordinarios para intentar que la justicia le dé la razón y que los encuentros se jueguen en las fechas deseadas y ya programadas por la patronal de clubes. La Liga insiste en que es «la única organización competente para fijar horarios y fechas en la competición nacional de fútbol profesional» y que los partidos fijados para los viernes y los lunes de las tres primeras jornadas del campeonato se disputarán los días previstos, pese a la resolución de la jueza de Competición, Carmen Pérez González.

A tres semanas del inicio de la Liga 2019-2020 aún se desconoce si el Athletic-Barcelona de la primera jornada se disputará el viernes 16 de agosto, como estableció la Liga, o el sábado 17, como ha acordado la jueza de Competición. También está en el aire, entre otros, el Betis-Valladolid, previsto para el lunes 19 y adelantado ayer al domingo 18. Será la justicia ordinaria la que determinará, el 7 de agosto o posteriormente, si impone una medida cautelar y permite que, al menos los partidos de las tres primeras jornadas, se disputen los viernes y los lunes.

El organismo que preside Javier Tebas desea que la justicia resuelva cautelarmente «este ataque de la RFEF a las competencias que son de la Liga y al valor de los derechos audiovisuales de los clubes y sociedades anónimas, poniendo en peligro el cumplimiento de los contratos actualmente firmados con los operadores nacionales e internacionales por un valor de más de 2.000 millones de euros».

Entre otros partidos que, en principio, también cambiarían de día y hora, se encuentra el derbi vasco de la tercera jornada entre el Athletic y la Real Sociedad. El primer duelo de la temporada en San Mamés entre el equipo vizcaíno y el guipuzcano pasaría del viernes 30 de agosto al sábado 31, según la decisión de la jueza de Competición de la FEF, quien ha atendido, porque lo considera «razonable y ajustado a Derecho», la solicitud remitida por el propio organismo, a través de su secretario general, Andreu Camps, para no permitir que haya fútbol los viernes y los lunes.

«No cambia nada. Esta medida no sirve para nada. Sólo para generar confusión. Habrá partidos lunes y viernes», reiteró ayer Javier Tebas, que tres días antes ya recordó que «el 7 de agosto será la vista de medidas cautelares y se sabrá si el juez dice si habrá que jugar o no lo viernes y los lunes. O son los dos días o no son ninguno. Creemos que tenemos la razón y así se ha hecho ver en foros jurídicos. La RFEF dijo que no se podía y hemos acudido a los tribunales a decir que se puede», confirmó Javier Tebas el día de la presentación del nuevo himno de la Liga.

«El viernes 16 de agosto, a las 21 horas en San Mamés, con fiesta incluida que estamos organizando con Movistar, va a comenzar la competición», asegura el presidente de la patronal, que rechaza lo que estima es una invasión de la RFEF en las competencias sobre los horarios. «Cuando tienes tu casa con tu cocina y tus sillones, y de repente llega alguien que dice que se lo quiere llevar diciendo que es suyo, pues no dejas que se vaya. Quieren llevarse unos sillones de la televisión y no puede ser», se queja Tebas.

Rubiales, sin embargo, antes de que el conflicto entre la RFEF y La Liga se recrudeciese el pasado día 17 en el Consejo Superior de Deportes (CSD), donde se confirmó que será la justicia la que decidirá sobre el conflicto, ya avanzó que «la FEF no autoriza a la Liga viernes (sin acuerdo) ni lunes». «El CSD nos cita y Tebas dinamita la reunión y ningunea al fútbol, aficiones e incluso CSD. Seguimos igual: no habrá fútbol los lunes. Ahora nos demandará. A ver qué dice la justicia», escribió el presidente de la FEF hace un par de semanas, después de que su organismo amenazase incluso con no presentar árbitros para dirigir partidos el primer día de la semana.

A expensas de la resolución judicial en la segunda semana de agosto, Tebas garantiza que «se puede decir con plena seguridad que ningún equipo jugará más de dos partidos los lunes en casa». «Hemos hecho los estudios pertinentes sobre los partidos de los lunes y cuando el partido es de igual calidad, la reducción es de un 2,3% de aficionados», justifica el máximo dirigente de la Liga.