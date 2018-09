Complicadas salidas para Stadium y Navarro

Jornada íntegra de domingo en Regional Preferente, con interesantes y complicados partidos para Avilés Stadium y Navarro. Al mediodía, el conjunto blanquiazul visita a un 'gallito' de la categoría como es el Astur en el Hermanos Llana. Se han quedado fuera de la lista de dieciséis jugadores de Lucho Valera Óscar, Wisi, que todavía no debutará esta temporada en partido oficial, Samu y Litos. Por su parte, el Navarro de Héctor Suárez visitará, también a las 12 del mediodía, al Nalón de Olloniego en Fumea, conjunto siempre difícil. El preparador avilesino no podrá contar con Sevares, por motivos laborales, ni con los lesionados Alberto, Adrián y Luis. De este modo, Héctor deberá hacer encaje de bolillos para confeccionar la defensa, pues no podrá contar con sus centrales titulares.