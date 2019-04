Nada pudo hacer un Versalles sin Alejandra en su visita al Condal (9-1), que se dio un festín. Las ex del Femiastur Rebeca y Carlina no tuvieron piedad y aglutinaron la mayoría de tantos de una goleada inapelable a la que no pudo responder el joven conjunto avilesino.

Con este marcador, el Versalles suma tres semanas consecutivas sin ganar y es décimo quinto con 22 puntos, seis menos que sus vecinas de Las Vegas, que siguen inmersas en su mala racha.