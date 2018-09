Fútbol Conoce quién votó a quién en el 'The Best' Luka Modric y Didier Deschamps. / Afp Modric y Deschamps fueron los ganadores en la categoría de mejor jugador y mejor entrenador del 2018, respectivamente COLPISA Madrid Martes, 25 septiembre 2018, 10:53

Luka Modric es 'The Best' 2018. El centrocampista croata del Real Madrid fue el más votado con un 29.05% de los votos, relevando a Cristiano Ronaldo como mejor futbolista del año 2018. El croata superó a su excompañero y Mo Salah, que sumaron el 19.08% y 11,23% de los votos, respectivamente.

Mientras, Didier Deschamps fue elegido el mejor entrenador del año por delante de sus dos competidores, Zlatko Dalic, seleccionador de Croacia, y Zinedine Zidane, ex técnico del Real Madrid.

Pero siempre es curioso conocer quién ha votado a quién en el 'The Best' y este año no es una excepción. Leo Messi dio 5 puntos a Modric, 3 a Mbappé y 1 a Cristiano Ronaldo, mientras que el portugués se 'olvidó' del argentino y otorgó sus puntos a Varane, Modric y Griezmann.

Luka Modric, con el premio 'The Best' / Reuters

Votos de algunos capitanes

Messi: Modric, Mbappé y Cristiano

Hazard: Modric, Varane y Mbappé

Dzeko: Modric, Salah y Cristiano

Falcao: Modric, Cristiano y Mbappé

Modric: Varane, Cristiano y Griezmann

Kane: Cristiano, Messi y De Bruyne

Lloris: Varane, Griezmann y Mbappé

Neuer: Hazard, Modric y Varane

Chellini: Cristiano, Modric y Salah

Lewandowski: Modric, Varane y Mbappé

Cristiano: Varane, Modric y Griezmann

Sergio Ramos: Modric, Cristiano y Messi

Didier Deschamps, elegido mejor entrenador. / Afp

Votos de algunos entrenadores

Scaloni: Messi, Modric y Griezmann

Roberto Martínez: Modric, Varane y Messi

Prosinecki: Modric, Hazard y Griezmann

Tite: Modric, Salah y Cristiano

Lippi: Mbappé, Modric, Hazard

Pekerman: Griezmann, Modric y Messi

Dalic: Modric, Messi y Cristiano

Southgate: Modric, Varane y Hazard

Deschamps: Griezmann, Varane y Mbappé

Löw: Modric, Mbappé y Hazard

Giggs: Modric, Mbappé y Cristiano

Luis Enrique: Messi, Modric y Salah

Santos: Cristiano, Modric y Hazard

Consulta el listado de todas las votaciones AQUÍ.