El Andratx considera ilegal la presencia del Andorra de Piqué en la primera ronda de Copa

La nueva Copa del Rey, en la que por primera vez en la historia de la competición participarán equipos de Regional, arranca con polémica. El sorteo de la primera ronda de Copa celebrado el pasado 17 de octubre emparejó al FC Andorra, la entidad de la que es máximo accionista Gerard Piqué, con el modesto Club Esportiu Andratx, campeón de la Regional Preferente de Mallorca el año pasado. Los equipos que pasen de eliminatoria se enfrentarán obligatoriamente en la siguiente a un conjunto de Primera, a excepción de a los cuatro que disputarán la Supercopa de España en enero: Barcelona, Real Madrid, Atlético y Valencia.

La directiva del CE Andratx ha informado a la Federación Española de Fútbol (FEF), que impugnará la presencia del Andorra, campeón de la Primera catalana hace un año, ya que no participa en Tercera División, sino en el Grupo III de la Segunda B, tras comprar la plaza del Reus, descendido en verano por impagos. El Andorra pagó 452.022 euros por una plaza en la categoría en la que ahora mismo es el tercer clasificado de su grupo.

Y es que el Andratx considera que según las bases específicas de la competición la presencia del Andorra no es legal, dado que el bombo del sorteo debía estar compuesto por «los diez campeones de categoría territorial que resulten vencedores tras disputar una eliminatoria que se celebrará el día 13 de noviembre de 2019, entre los 18 equipos campeones de categoría territorial que asciendan a los 18 grupos de Tercera División, más los campeones de las Federaciones de Ceuta y Melilla». «Los diez que resulten vencedores disputarán la primera eliminatoria del campeonato», añade el club balear.

El Andorra sí es campeón de categoría territorial (de Primera Catalana), pero cree el Andratx que incumple la segunda parte del requisito, pues no se trata de un conjunto de Tercera, sino de Segunda B. Según el escrito, si se mantiene el sorteo del pasado 17 de octubre, y en caso de que el el FC Andorra se impusiera al CE Andratx, tendría que ser obligatoriamente emparejado con un equipo del Grupo E, que es el de los clubes de Primera (excepto los citados que jugarán la Supercopa). Estos podrían impugnar por tener que enfrentarse a un 'segunda B' y no a un 'tercera'.

Estima el Andratx que la retirada de la competición del Reus tras la segunda jornada de la actual temporada cuando militaba en el Grupo V de Tercera División significa automáticamente la vacante de su plaza en Copa, según se determina en el Artículo 101 del RGRFEF (Régimen de participación en las competiciones), que establece que una entidad deportiva cuya situación concursal conlleve su entrada en proceso de liquidación, perderá su derecho de participación en la competición que fuere, y será la FEF quien decidirá si procede o no cubrir la vacante producida. Por tanto, el club mallorquín cree que, al no haber otro equipo en el sorteo y no debiendo estar en el bombo copero el Andorra, podría lograr la clasificación directa.