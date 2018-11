Dieciseisavos Athletic-Huesca, la Copa como alivio El partido, que fue aplazado en su día por un concierto con motivo de los premios MTV, puede servir a ambos para olvidar de su delicada situación en Liga EFE Miércoles, 28 noviembre 2018, 12:22

El Athletic y el Huesca se miden este miércoles en San Mamés con la intención de que el choque de ida de dieciseisavos de final de la Copa del Rey, aplazado en su día por un concierto con motivo de los premios MTV, les alivie de su delicada situación en Liga, en la que ambos están en posiciones de descenso.

Último en la tabla de Primera División el conjunto oscense y antepenúltimo el bilbaíno, la delicada situación de los dos equipos la deja clara el dato de que uno y otro encadenan doce partidos seguidos sin ganar desde que los hiciesen en la primera jornada en Ipurua, el Huesca, y al Leganés en La Catedral, el Athletic.

Curiosamente empezaron esa mala racha con las tablas que firmaron en campo bilbaíno en la primera jornada, un 2-2 final después de que los 'leones' desaprovechasen un 2-0 ya avanzada la segunda mitad.

Esa dilapidación de la ventaja adquirida es una razones por las que el Athletic se encuentra tan mal, ya que solo acabó ganando uno de los siete partidos en los que abrió el marcador. Y ese encuentro el Leganés también le empató antes de caer en el añadido.

El último tropiezo bilbaíno en ese sentido fue el choque del domingo frente al Getafe, en el que se puso 1-0 superada la hora de juego y no solo empató sino que el rival hasta pudo ganar al final.

El domingo, además, el ya muy cuestionado en Bilbao Eduardo Berizzo perdió por lesión a dos de sus titulares, Raúl García y Mikel Balenziaga, que se unen a las bajas por lesión de Mikel Rico.

Por contra, el técnico argentino recupera a Yuri Berchiche, sancionado en liga por las tarjetas que vio al final del partido ante el Atlético de Madrid en el Wanda Metropolitano, y puede que también a Yeray Álvarez, aunque al bravo central de Barakaldo todavía no para jugar de inicio.

Berizzo dejó entrever la titularidad de Unai Simón en la portería, de Aritz Aduriz en la punta de ataque y que la lesión de Raúl García puede dar una oportunidad a Gorka Guruzeta, Iñigo Córdoba o Cristian Ganea. De todos modos, lejos de realizar muchos cambios respecto al domingo, quiere «dar continuidad» al once.

Por ello, podrían repetir de inicio Oscar de Marcos, Unai Núñez, Iñigo Martínez, Mikel San José, Beñat Etxebarria, Iker Muniain, el capitán Markel Susaeta y/o Iñaki Williams. Aunque también tienen opciones de entrar Ander Capa y/o Dani García, jugadores en los que tiene confianza y podrían refrescar el equipo.

El encuentro no llega en un buen momento para el conjunto oscense, que está último en la clasificación después de acumular doce jornadas sin ganar y que no consigue salir, ya no solo de la zona de descenso sino tampoco del farolillo rojo.

A pesar de ello, el conjunto altoaragonés está mejorando, al menos en sensaciones, ya que ha experimentado un claro crecimiento en el juego pero no en lo que a resultados se refiere pues ni siquiera con el cambio de entrenador y la llegada de Francisco en lugar del argentino Leo Franco ha sumado más puntos.

El Huesca quiere centrarse en la Liga, que es donde quiere lograr el objetivo de la permanencia y que cada vez se le pone más difícil, pero tampoco desdeña el torneo del K.O. porque un buen resultado aumentaría la fe que mantiene, a pesar de los resultados negativos, y le daría un empujón moral para el campeonato de la regularidad.

Sin embargo, el partido se le presenta como otro obstáculo en la temporada y, por ello, se produce la eterna pregunta de si para el conjunto azulgrana sería conveniente no desgastarse demasiado en este torneo y dejarlo pasar para centrarse sólo en la Liga y reaccionar para intentar salir de la zona de descenso cuanto antes.

A pesar de esta duda, San Mamés le trae buenos recuerdos al conjunto oscense ya que en el partido de Liga que ambos disputaron en la segunda jornada consiguió arrancar un punto después de igualar un 2-0 con dos goles en los últimos veinte minutos.

Para el enfrentamiento de mañana ante el conjunto vasco es probable que salten al terreno de juego los jugadores que menos están actuando en la Liga, tanto por dar descanso a los que viene utilizando Francisco habitualmente como para que tengan oportunidad de jugar los que no tienen minutos.

Por ello, el argentino Axel Werner puede volver a la portería tras perder la titularidad con el nuevo entrenador. En defensa también podría haber cambios en varias posiciones con la entrada de Brezancic en el lateral izquierdo e Insua en el centro de la zaga, lo mismo que en la medular con la presencia de Aguilera, Sastre y Gurler mientras que la punta del ataque podría ser para Longo.

- Alineaciones probables:

Athletic: Unai Simón; Capa, Unai Núñez, Iñigo Martínez, Yuri Berchiche; Dani García, Beñat, Muniain: Susaeta, Williams y Aduriz.

Huesca: Werner; Miramón, Insua, Semedo, Brezancic; Aguilera, Sastre; Gurler, Rivera, Gallar; y Longo.

Árbitro: González González (Castilla-León).

Campo: San Mamés.

Hora: 20.45.