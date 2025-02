El Barça ya calienta la vuelta ante el Sevilla

La jugada polémica entre el sevillista Suso y el azulgrana Jordi Alba durante la primera semifinal de la Copa del Rey, en la que el Barça reclamó penalti, sigue dando que hablar y ha sido utilizada por el club azulgrana para ir preparando el ... choque de vuelta que tendrá lugar dentro de tres semanas en el Camp Nou con ventaja de los hispalenses por 2-0.

El equipo azulgrana se quejó de que ese aparente forcejeo entre el sevillista y el lateral, que acabó con Alba cayendo dentro del área, era pena máxima. Sin embargo, el colegiado valenciano Mateu Lahoz sacó la falta fuera del área. Fue una acción clave porque tuvo lugar el minuto 72, aún con el 1-0 en el marcador a favor de los hispalenses. Se da la circunstancia que desde el VAR no se corrigió esta decisión del árbitro.

🤔 Así lo vivimos a pie de campo pic.twitter.com/k1Q43VBV9m FC Barcelona (@FCBarcelona_es) February 11, 2021

Los azulgrana no acabaron para nada de acuerdo con la actuación en esa jugada concreta Mateu Lahoz y así lo pusieron de manifiesto al término del partido. Koeman, en rueda de prensa, fue tajante: «Hubo un penalti a nuestro favor que no nos han pitado. Si está el VAR hay que pitar penalti». Pedri en declaraciones a Barça TV también hizo referencia a la acción de la polémica: «Creo que hay un penalti. No sé si le empieza a agarrar a Alba dentro o fuera... Para eso está el VAR, que es el que decide».

Unas palabras a las que Suso no ha dudado en responder en redes sociales felicitando al Sevilla. «Como siempre,equipazo. Nos queda otro pasito más... equipo pesadilla . A pensar en el sábado, esto no para», presume el jugador hispalense, clave para Julen Lopetegui y con un crecimiento exponencial en este conjunto.

El caso es que la polémica sigue alimentándose y esta vez ha sido en la cuenta de Twitter del Barça donde aparece subido un vídeo a pie de campo de la jugada en la que se ve que el forcejo se produce dentro del área. El vídeo ha sido acompañado con un irónico, «así lo vimos a pie de campo».