Comida de hermandad en la previa del Caudal - Sporting de Copa del Rey Autoridades y directivos de Sporting y Caudal compartieron mesa en el restaurante La Consistorial de Mieres antes del duelo copero

I. García Mieres Miércoles, 29 de octubre 2025, 19:51

Rivales, pero nunca enemigos. El destino quiso que Sporting y Caudal se vieran las caras ayer en el Hermanos Antuña 44 años después de su último enfrentamiento en Copa del Rey. Una distancia, la temporal, que confronta con la estrecha relación que mantienen ambos clubes y sus ciudades, separadas por poco más de treinta kilómetros.

Ayer, las directivas de Caudal y Sporting compartieron mesa en el restaurante La Consistorial de Mieres, invitados por el Ayuntamiento mierense. Representantes de ambos clubes acudieron a una mesa en la que también estuvieron presentes el presidente de la Federación Asturiana de Fútbol, José Ramón Cuetos Lobo, y el alcalde de la localidad, Manuel Ángel Álvarez. De parte del Sporting acudió el presidente ejecutivo, David Guerra, y Joaquín Alonso, en calidad de relaciones institucionales del club. Mientras que en el bando caudalista asistieron tanto su presidente –Luis María García– como el vicepresidente –Elías Otero–. El almuerzo se desarrolló en un clima de absoluta hermandad y cordialidad entre las directivas de ambos conjuntos, con el club rojiblanco haciendo entrega al de Mieres de una camiseta con la serigrafía de la fecha de un duelo histórico en el panorama regional.

Una tarde especial

El día era especial y en los aledaños de los Hermanos Antuña se notaba horas antes de que el balón echase a rodar. Aficionados de ambos conjuntos compartieron los instantes previos al choque, con varios tenderetes con prendas como bufandas celebrando un duelo histórico para la región.

En el bando caudalista, varios canteranos acudieron a echar a una mano en las horas previas a un choque que también deparó el reencuentro de varios canteranos rojiblancos, ahora en el Caudal, con sus excompañeros.