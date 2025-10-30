En directo Copa del Rey: Puerto de Vega - Celta de Vigo

Secciones
Servicios
Destacamos
Copa del Rey Ronda eliminatoria. Jornada 3 J30/10 · Árbitro: Ricardo de Burgos Bengoetxea
Puerto de Vega
19:00h.
Celta
PDV
CEL
Jueves, 30 de octubre 2025, 18:48
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento
4-3-3
Guillermo Méndez Pereiro
Sustituto
Claudio Giráldez
4-4-2
Iván Villar
portero
Yoel Lago
defensa
Joseph Aidoo
defensa
Carlos Domínguez
defensa
Mihailo Ristic
defensa
Miguel Román
centrocampista
Damián Rodríguez
centrocampista
Hugo González
centrocampista
Hugo Álvarez
centrocampista
Franco Cervi
Delantero
Jones El Abdellaoui
Delantero
0%
PDV
0%
CEL
|0
|Goles
|0
|0
|Remates a puerta
|0
|0
|Remates fuera
|0
|0
|Remates al palo
|0
|0
|Asistencias
|0
|0
|Faltas cometidas
|0
|
Publicidad
Publicidad
Reporta un error en esta noticia