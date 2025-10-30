El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Copa del Rey Ronda eliminatoria. Jornada 3 J30/10 · Árbitro: Ricardo de Burgos Bengoetxea

Escudo Puerto de Vega CF

Puerto de Vega

19:00h.

Celta

Escudo Real Club Celta de Vigo
[ALTERNATIVE TEXT]

PDV

[ALTERNATIVE TEXT]

CEL

En directo Copa del Rey: Puerto de Vega - Celta de Vigo

El Puerto de Vega recibe en el campo de El Pardo a un Primera División como el Celta de Vigo en un partido mágico y con el apoyo de su afición

Minuto a minuto

Jueves, 30 de octubre 2025, 18:48

Icono

Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento

Alineación y estadísticas

4-3-3

Alineación

Guillermo Méndez Pereiro

Sustituto

Claudio Giráldez

4-4-2

Alineación

Iván Villar

portero

Yoel Lago

defensa

Joseph Aidoo

defensa

Carlos Domínguez

defensa

Mihailo Ristic

defensa

Miguel Román

centrocampista

Damián Rodríguez

centrocampista

Hugo González

centrocampista

Hugo Álvarez

centrocampista

Franco Cervi

Delantero

Jones El Abdellaoui

Delantero

Estadísticas

0%

CEL

PDV

0%

CEL

CEL

0 Goles 0
0 Remates a puerta 0
0 Remates fuera 0
0 Remates al palo 0
0 Asistencias 0
0 Faltas cometidas 0

