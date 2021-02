Análisis Ganar 'finales', el nuevo reto del Barça Su mejoría es un hecho, pero en la ida de la semifinal de la Copa ante el Sevilla (2-0) se confirmó que le falta dar un paso más a nivel competitivo ante los mejores rivales y en los grandes momentos Ronald Koeman gesticula en la banda durante el Sevilla-Barça. / EP P. RÍOS Barcelona Jueves, 11 febrero 2021, 16:52

El nuevo Barça 2021 de Ronald Koeman, por fin competitivo y con carácter, con voluntad de dominar los partidos y con ocasiones para ganarlos, sigue teniendo algunos de los defectos que tanto se evidenciaron en el horrible 2020. Ahora le falta dar un golpe definitivo en uno de esos grandes encuentros en los que hay mucho en juego, en los considerados como finales haya título o no en juego. Es lo que necesita el equipo azulgrana para volver a creer de verdad en sus posibilidades reales. El miércoles tampoco fue el día y la final de la Copa del Rey se puso muy cuesta arriba tras caer 2-0 ante el Sevilla en la ida de la semifinal disputada en el Ramón Sánchez Pizjuán. El intento de remontada se aplaza hasta el 3 de marzo en el Camp Nou.

En este extraño inicio de año, con once partidos jugados fuera de Barcelona y sólo uno en casa, el Barça ha salido airoso en líneas generales, alcanzando el segundo puesto en la Liga, pero sin embargo se quedó sin Supercopa de España por no saber defender en el tiempo añadido un 2-1 favorable ante el Athletic, que llevó el choque a una prórroga en la que ganó el equipo vasco 2-3, y ahora está a punto de despedirse de la Copa porque en el Sevilla de Julen Lopetegui no se advierten tantas fisuras como para dejarse superar un 2-0. Se suman ambos resultados a las derrotas ligueras en la primera vuelta ante el Real Madrid (1-3) y el Atlético (1-0), sin olvidar el 0-3 contra la Juventus que obligará al Barça a jugarse los octavos de final de la Liga de Campeones con el factor campo en contra ante el PSG.

En Sevilla las bajas pesaron demasiado, especialmente las defensivas, pues Araujo se había convertido en un sustituto de garantías de Piqué por su velocidad y capacidad para arreglar los problemas de los demás. Mingueza, del filial, cumple, pero no llega a ese nivel. Lenglet sufre una alarmante pérdida de confianza. Y la titularidad de Umtiti es un riesgo enorme, especialmente cuando el equipo se despliega en ataque para remontar un resultado adverso y deja la espalda desguarnecida. El francés, que en estático y con la defensa más retrasada todavía rinde con la dignidad de un campeón del mundo, mostrando su buena salida de balón y anticipándose con criterio, cuando tiene que correr hacia atrás sufre hasta el ridículo porque su físico no le llega todavía. En Granada, en cuartos, bastó un balón largo sobre su cabeza para que Soldado se plantara solo ante Ter Stegen para marcar un 2-0 que el Barça tuvo que remontar de forma milagrosa. Y en Sevilla ocurrió lo mismo con Rakitic, quien logró el 2-0 ante su amigo Ter Stegen, que tampoco parece despierto para anticiparse fuera del área a esas acciones.

Koeman defendió a Umtiti («aquí ganamos y perdemos todos») y alabó al equipo: «Estoy impresionado por el desgaste que lleva». Ahora llegan dos partidos seguidos en el Camp Nou, la primera semana sin viajes en 2021. El Alavés visita al Barça el sábado en la Liga y el PSG lo hará el martes en octavos de la Liga de Campeones, sin Di María y sin Neymar, mientras Araujo quiere jugar infiltrado en su tobillo. Koeman no le dirá que no: lo necesita.