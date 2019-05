«Soy el hombre más feliz del mundo» Marcelino, en el partido. :: REUTERS Domingo, 26 mayo 2019, 01:22

El entrenador del Valencia, Marcelino García Toral, que logró su primer título al ganar la Copa del Rey en el estadio Benito Villamarín de Sevilla contra el Barcelona (2-1), reconoció que se siente el «hombre más feliz del mundo». «Es mi primer título y estoy feliz», dijo en Televisión Española el preparador del Valencia. «Siempre hay una primera final y nos ha costado siete semifinales llegar a una. Gracias a los jugadores, a la afición, al cuerpo técnico y a mi familia, que han hecho que, a nivel profesional, sea el hombre más feliz del mundo», reconoció emocionado aún sobre el césped.

«El fútbol es así de cambiante. El año pasado fue magnífico. Empezamos mal y aquel sufrimiento y unos jugadores que no se dividieron nos han dado esto con ayuda de la afición. Me han dado la oportunidad de ganar un título», señaló.

Por su parte, Dani Parejo no paró de llorar desde que Undiano Mallenco señaló el final del partido y hasta que subió al palco a recibir la copa de manos del rey Felipe VI. «Siempre he creído en este grupo», decía con la voz entrecortada de emoción. «Estoy muy contento, por mí, por mi familia. Es increíble. Llevo ocho años en el club y he pasado malos momentos».