Javi Prendes el día después del partido contra el Celta: «Nada me gustaría más que sentarme ante toda España y poder decir lo mismo»

Samuel Osorio Puerto de Vega Viernes, 31 de octubre 2025, 20:09 Comenta Compartir

El Puerto de Vega - Celta de Vigo del jueves no solo se llevó los focos por la gran actuación de los naviegos ante un rival cinco categorías superior, sino por las declaraciones de Javi Prendes, entrenador de los locales. El técnico dejó claro en rueda de prensa la visión que tiene del mundo del fútbol, afirmando que «en este puto país entrenan quienes conocen a un presidente», lejos de la meritocracia por la que el pixueto aboga. Pasado un día, conversa con EL COMERCIO sobre el desempeño de su equipo, sus polémicas declaraciones y el futuro próximo del club.

–Ya en frío. ¿Cómo valora la actuación de los suyos este jueves? ¿Se esperaba un resultado tan ajustado?

–Primero de todo quiero felicitar a los futbolistas, que son los grandes artífices de todo esto. Lo que hicieron tiene un gran mérito. El Getafe ganó al Inter Valdemoro por 11 goles y casi todos los equipos de Preferente caen con diferencias de cinco o seis tantos. Nosotros luchamos y trabajamos hasta el último minuto. Los primeros 45 fueron magníficos, de lo mejor que se ha visto en toda la Copa del Rey. Luego pasó lo que tenía que pasar. La catalina llega hasta donde llega y no podíamos más. Pero estoy muy orgulloso de todos: la organización, la directiva, los jugadores, la afición, el pueblo de Puerto Vega, el concejo de Navia, el occidente de Asturias y de toda Asturias en general.

–¿Qué sintió al ver a tanta gente animando con banderas, bufandas y cánticos?

–Puerto Vega tiene unos 1.700 habitantes y en el campo habría más de 3.200 personas. Es decir, casi el doble. Todo el pueblo estaba allí. Además, me fijé en que, cuando fui a ver al Caudal contra el Sporting, había muchísimas camisetas rojiblancas y en el partido del Puerto Vega contra el Celta todo era verde, casi nada celeste. Eso demuestra el sentimiento que se generó.

–Respecto a sus declaraciones tras el partido, que tuvieron gran repercusión, ¿se mantiene en lo dicho? ¿Cambiaría algo?

–No, nada. Siempre he dicho que uno tiene que ascender por méritos propios y hay dos formas de hacerlo. Están los que bajan al barro, que van creciendo poco a poco y al final consiguen una oportunidad a base de trabajo, y también están los que la reciben sin haber pasado por ese proceso y no es justo.

–¿No cree que una crítica tan dura podría perjudicarle en sus intereses profesionales?

–Si tuviera 30 años, quizá me lo pensaría. Pero con 56 ya no vivo de esto. Si en España, que es una democracia, no se puede hablar libremente, entonces estaríamos ante una censura, ¿no? No veo por qué tendría que callarme algo que viví en primera persona. Y no lo digo solo por el fútbol, sino por muchos ámbitos de la vida. Sinceramente, no entiendo por qué ha trascendido tanto lo que dije.

–¿Siente que en algún momento de su carrera como entrenador se le cerraron puertas?

–Sí, sí, sí. Como jugador y como entrenador. A veces uno se pregunta '¿qué hago mal?'. Nada me gustaría más que sentarme en una mesa redonda ante toda España y poder decir lo mismo, porque estoy seguro de que el 90% me entendería. Y los que no, sería porque no son justos. No hay más.

–Ahora el foco está puesto en la Liga. ¿Ve al equipo capacitado para luchar por el ascenso a Tercera?

–Estamos en la categoría que estamos. ¿Cuántos habitantes tienen Noreña o Piedras Blancas? Estamos hablando también del Sporting C, del Ribadesella… Y el pueblo más pequeño de Preferente es Puerto de Vega. Por eso tenemos que ser humildes y saber dónde estamos. Pero con trabajo y humildad se pueden conseguir muchas cosas.

Temas

Copa del Rey de fútbol