El técnico del Puerto de Vega, Javi Prendes, preparado para la cita copera. E. C.
Copa del Rey

Javi Prendes, entrenador del Puerto de Vega: «Nuestro trofeo es jugar con el Celta»

El Puerto de Vega vivirá esta tarde un momento inolvidable en la historia del club con su enfrentamiento copero ante el equipo gallego

Samuel Osorio

Gijón

Miércoles, 29 de octubre 2025, 19:53

El Puerto de Vega vivirá este jueves el capítulo más mágico de su historia. El conjunto naviego recibirá en El Pardo, campo habitual del ... Navia, a todo un Primera División como el Celta de Vigo en Copa del Rey. Un partido de esos que superan lo deportivo y se instalan en la memoria colectiva, fruto de una gesta construida paso a paso por una entidad que representa como pocas el espíritu del fútbol modesto.

