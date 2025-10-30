El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO

Javi Prendes, entrenador del Puerto de Vega: «En este puto país entrenan quienes conocen a un presidente. Nadie asciende por méritos propios»

El técnico del conjunto asturiano, apeado este jueves por el Celta de la Copa, asegura que «me he sentido muy orgulloso de cómo lo han hecho mis jugadores»

Samuel Osorio

Jueves, 30 de octubre 2025, 22:52

Javi Prendes, técnico del Puerto de Vega, no se mordió la lengua tras el encuentro y dejó una de las ruedas de prensa más intensas del curso. «Giráldez viene del barro, de entrenar en ligas juveniles. De la nada. Sin embargo, en este puto país entrenan quienes conocen a un presidente. Nadie asciende por méritos propios. Eso no pasa en Alemania o Inglaterra. No me canso de decirlo. Por mucho que haga hoy o ascienda al equipo, seguro que no me llama nadie. Cago en la madre que me parió. Así nos va. Proletariado, trabajadores», expresó el técnico, visiblemente enfadado y golpeando la mesa con rabia.

El entrenador fue más allá y también lanzó un mensaje más rotundo. «Es lo que siento y lo que veo. Estamos en un país de democracia y se puede expresar, ¿no? ¿Cuánta gente vale la hostia y no tiene una oportunidad? «, manifestó Prendes.

Ya más calmado, el técnico quiso destacar el esfuerzo de sus jugadores pese a la derrota. «Me he sentido muy orgulloso de cómo lo hicieron. Les recordé a mis jugadores que en Vigo este año hay muchas luces y que nosotros en Puerto de Vega solo tenemos una de 60 vatios», concluyó.

